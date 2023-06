Formula E ePrix Portland 2023: Cassidy vince e infiamma la lotta per il titolo

Terza vittoria i ncinque gare per il pilota neozelandese, che adesso incendia la bagarre per il campionato in vista delle ultime quattro manche della stagione

Il debutto delle auto di Formula E sullo storico circuito permanente di Portland è stato come da pronostico ricco di sorpassi e sorprese. A vincere una sfida dove è stato determinante gestire alla perfezione l’energia residua è stato il neozelandese Nick Cassidy, che porta così a casa la terza vittoria nelle ultime cinque gare e si conferma un vero e proprio specialista nell’amministrare la carica della batteria. Scattato dalla decima casella in griglia, il pilota di casa Envision Racing ha infatti subito recuperato la top-5 nei primi giri, per poi prendere il comando delle operazioni e, infine, resistere strenuamente agli assalti dei rivali negli ultimi km di gara.

Formula E ePrix Portland 2023: Nick Cassidy (Envision Racing Jaguar) in testa alla gara | Foto: Fia Formula E

A PODIO DENNIS E DA COSTA Alle spalle della Jaguar clienti di Cassidy è stata lotta aperta tra i piloti di casa Porsche: al secondo posto c’è il poleman – nonché nuovo leader della generale, con un punto di vantaggio su Cassidy – Jake Dennis (Andretti-Porsche), bravo ad attaccare all’ultimo giro il pilota ufficiale del team di Stoccarda, Antonio Felix Da Costa, che nei minuti precedenti aveva messo sotto pressione il leader. Proprio le fasi conclusive sono state le più incerte ed emozionanti, con Cassidy costretto a rallentare per preservare la batteria a fronte dei 4 giri extra aggiunti dopo i due ingressi della Safety Car (in pista per il problema di Roberto Merhi e, poco dopo, anche per l’incidente di Nico Muller) con Dennis e Da Costa a dare battaglia subito dietro.

VEDI ANCHE

Formula E ePrix Portland 2023: La partenza della gara | Foto: Fia Formula E

WEHRLEIN OTTAVO Subito ai piedi del podio c’è la Jaguar ufficiale di Mitch Evans, partito dalle retrovie per la sostituzione della power unit, ma protagonista di una spettacolare rimonta, seguito dall’altra Envision-Jaguar di Sebastien Buemi. Meno positiva, invece, la giornata dell’ex leader della classifica generale, Pascal Wehrlein: il tedesco è partito 18esimo e non è andato oltre l’ottavo posto finale. Adesso a quota 138 punti, il pilota di casa Porsche è a -16 dal leader Dennis e a -15 da Cassidy. Giornata non entusiasmante neanche per la Maserati: Maximilian Gunther, vincitore a Jakarta, ha chiuso in sesta piazza, mentre Edoardo Mortara è stato costretto al ritiro. La Formula E torna in pista nel weekend del 15 e 16 luglio, il penultimo del Mondiale elettrico, con l’attesissimo doppio appuntamento di Roma.

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/06/2023