Formula E ePrix Portland 2023: orari tv, circuito e risultati

La stagione Formula E entra nella sua fase decisiva con un nuovo balzo in avanti da parte della Porsche, che nel doppio ePrix di Jakarta ha rimesso le mani sulla vetta di entrambe le classifiche. Dopo qualche weekend sottotono, è di nuovo il pilota ufficiale del team di Stoccarda Pascal Wehrlein a comandare la generale, seguito dall’Andretti-Porsche di Jake Dennis e dall’Envision-Jaguar di Nyck Cassidy. I tre sono comunque staccati di soli sei punti e la Formula E non è certo nuova a ribaltoni improvvisi: ecco perché l’ePrix di Portland, il 12° e quintultimo della stagione, rischia di essere uno snodo cruciale nella lotta per il titolo della season 9.

Formula E ePrix Jakarta 2023: Pascal Wehrlein (Porsche) in azione | Foto: Twitter @PorscheFormulaE

FORMULA E EPRIX PORTLAND 2023, TUTTE LE INFO UTILI

Al contrario della stragrande maggioranza dei circuiti che storicamente hanno ospitato la Formula E, quella di Portland è invece una pista permanente ben nota agli appassionati di automobilismo americano, che è stata inaugurata nei primi anni 60 e ha ospitato spesso la IndyCar, la Nascar e la serie endurance IMSA. Il tracciato, lungo 3.190 metri, gira in senso orario e consta di 12 curve, 8 a destra e 4 a sinistra. Numerosi sono poi i punti di sorpasso: non soltanto al termine del rettilineo dei box verso la prima variante, ma anche il tornantino di curva-7 (dove è stata posizionata la zona dove attivare l’Attack Mode) e curva-12 possono regalare manovre spettacolari.

Formula E 2023: la mappa del circuito di Portland | Foto: Fia Formula E

Per Portland si tratta di una prima assoluta in Formula E, quindi non ci sono statistiche sui vincitori delle passate stagioni. Se la categoria elettrica non era mai stata in Oregon prima di questo fine settimana, parecchi sono stati gli ePrix organizzati negli Stati Uniti, sulle piste di Miami (2015), Long Beach (2015-16) e New York (2017-22). Due i piloti ad aver vinto in più di un’occasione negli States: Sam Bird ha trionfato in entrambe le manche sul circuito di Brooklyn nel 2017 e in gara-2 nel 2021, mentre Lucas Di Grassi ha vinto gara-1 nel 2018 e l’ePrix di Long Beach 2016.

Il fatto che si corra nella costa ovest degli Stati Uniti implica che gli orari del weekend saranno tutt’altro che comodi per gli spettatori europei, che dovranno fare le ore piccole per godersi lo show della Formula E. Confermata come sempre la diretta in chiaro sui canali Mediaset e quella sul satellite di Sky Sport (con i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web). Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Portland.

Prove Libere 1 – Sabato 24 giugno ore 02.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 24 giugno ore 19.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 24 giugno ore 21.40: Sky Sport 252 e Sportmediaset.it

Gara – Domenica 25 giugno ore 02.03: Sky Sport Uno, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E ePrix Jakarta 2023: Maximilian Gunther (Maserati) in lotta con Jake Dennis (Andretti-Porsche) | Foto: Fia Formula E

VEDI ANCHE

Portland accoglie la serie elettrica con un meteo perfetto per il primo weekend d’estate: sole, poche nuvole, temperature tra i 25 e i 30 gradi. Insomma, farà caldo, ma non troppo, almeno stando alle previsioni di 3BMeteo.com. Di seguito il dettaglio del meteo del fine settimana in Oregon:

Venerdì 23 giugno – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 13-28°C.

Sabato 24 giugno – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 11-25°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

Formula E 2023: Pascal Wehrlein (Porsche)

Domenica 25 giugno, ore 02.03

Sabato 24 giugno, ore 21.40

Sabato 24 giugno, ore 19.30

Sabato 24 giugno, ore 02.00

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/06/2023