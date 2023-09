I botti del mercato Formula E: Daruvala in Maserati, rivoluzione Mahindra con De Vries e Mortara

Maserati e Mahindra comunicato le line-up per la prossima stagione: che coppia per il team indiano, il Tridente punta sui giovani

È una fase di grande fermento per il mercato piloti della Formula E. La Maserati, dopo aver dato l’addio a Edoardo Mortara nei giorni scorsi, ha infatti annunciato la nuova coppia per il Mondiale elettrico 2024, mentre anche la Mahindra – reduce da una stagione decisamente sottotono – ha rivoluzionato la propria line-up puntando su due uomini talentuosi ed esperti per ripartire nella season 10.

Formula E 2024: la coppia di piloti Maserati MSG Racing, Jehan Daruvala e Maximilian Gunther

DARUVALA IN MASERATI Partendo dalla casa del Tridente, Monaco Sports Group (e cioè il team monegasco che fino allo scorso anno si chiamava Venturi Racing e che dal 2023 gestisce la power unit modenese – ha infatti annunciato che al fianco del confermatissimo Maximilian Gunther ci sarà il pilota indiano Jehan Daruvala. Il 25enne lascerà dunque la Formula 2 al termine di questa stagione dopo quattro anni in cui ha raccolto quattro vittorie, 7 secondi e 7 terzi posti, chiudendo il miglior campionato con il settimo posto in classifica piloti (2021 e 2022). Per l’indiano ex Red Bull Junior Team sarà un esordio in gara nella categoria elettrica, ma non un debutto assoluto: nelle ultime due annate è stato infatti riserva della Mahindra.

VEDI ANCHE

Formula E 2024: la coppia di piloti Mahindra Racing, Edoardo Mortara e Nyck De Vries

RIVOLUZIONE MAHINDRA E proprio la Mahindra è l’altra grande protagonista del mercato: salutato il veterano Lucas Di Grassi (che dovrebbe tornare nel team ABT con cui ha corso per tanti anni all’epoca dei motori Audi) e Roberto Merhi, il colosso indiano punta su una coppia esperta e velocissima. Al volante della M10Electro ci saranno infatti l’ex Maserati Edoardo Mortara e soprattutto l’ex AlphaTauri F1, nonché campione del mondo Formula E 2021, Nyck De Vries. Una line-up di sicuro affidamento per rilanciare il marchio che nell’ultimo campionato ha chiuso al decimo posto finale, raccogliendo il peggior risultato della sua storia nella categoria elettrica.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/09/2023