Un primo assaggio del Las Vegas Strip Circuit con il videogioco F1 23 - Video

Quello di Monte Carlo non sarà l’unico weekend della stagione F1 2023 all’insegna del glamour: per la prima volta nella storia, anzi, anche Las Vegas avrà un suo GP di Formula 1, che si svolgerà sul nuovo tracciato disegnato sull’iconica Strip, la via principale della capitale mondiale del lusso e del gioco d’azzardo. Così, nell’ideale fil rouge che unisce il Principato di Monaco e Las Vegas, mentre le macchine di Formula 1 si apprestano ad accendere i motori in Costa Azzurra gli sviluppatori del videogioco ufficiale F1 23 ci regalano un assaggio del nuovo circuito che debutterà nel weekend del prossimo 18 novembre, ma che ben prima di quella data sarà già disponibile nella sua controparte virtuale per tutti i possessori dell’ultimo capitolo della serie F1 di Codemasters.

PAROLA AGLI SVILUPPATORI Un lavoro comunque tutt’altro che semplice, visto che la pista non esiste ancora. Così, per realizzare una fedele controparte 3D gli sviluppatori di EA Sports hanno dovuto dare fondo a tutto il materiale a disposizione, tra progetti e fotografie del posto in cui sorgerà il circuito. “Il nostro team – spiega Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters – ha progettato una meravigliosa riproduzione virtuale di una delle città più emozionanti e suggestive del mondo. La scala e la densità degli edifici di Las Vegas sono state una sfida divertente per il team, così come la vitalità e l'energia della Strip illuminata per la gara del sabato sera. Ci sono voluti oltre 1900 giorni di sviluppo per ottenere questo livello di autenticità”.

F1 2023: le prime immagini del Las Vegas Strip Circuit con il videogioco EA Sport sviluppato da Codemasters

IL VIDEO Il risultato di cotanto lavoro potete giudicarlo direttamente con i vostri occhi grazie alla pubblicazione del primo video di una mini-gara (3 giri, altro che Sprint Race!) in visuale on-board sul Las Vegas Strip Circuit (qui il link al video completo). Che, a primo impatto, sembra presentare un gustoso mix tra le piste di Baku, Singapore e Jeddah, ma con un caratteristico rettilineo dove sfiorare i 340 km/h. F1 23 uscirà in edizione fisica e sugli store digitali il prossimo 16 giugno, ma è già in pre-order. Un’opzione da tenere in considerazione se siete fan degli oggetti collezionabili: per chi prenoterà entro il 31 maggio saranno infatti disponibili una livrea speciale, un casco, un paio di guanti e un cappello per personalizzare a tema Las Vegas il vostro pilota e la vostra scuderia virtuale.

LAS VEGAS STRIP CIRCUIT, VIDEO ON BOARD SU CODEMASTERS F1 2023

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/05/2023