F1 23, pronti a sfidare Max Verstappen sul circuito di Miami?

Il trailer di annuncio di F1 23, il nuovo capitolo del videogame ufficiale del campionato del mondo di Formula 1, in uscita il 16 giugno per PC e console

A poche ore dallo spegnimento dei semafori dell’atteso Gran Premio di Miami 2023 Electronic Arts ha annunciato EA Sports F1 23, il videogame ufficiale del campionato del mondo di Formula 1, sviluppato dai veterani di Codemasters e in arrivo il prossimo 16 giugno per PlayStation, Xbox e PC.

F1 23, il videogame ufficiale: una immagine di gioco

DI GRAN CARRIERA Il gioco contiene tutte le squadre, i piloti e i circuiti della stagione 2023 attualmente in pieno svolgimento, compresa la nuovissima pista del Gran Premio di Las Vegas, e il Losail International Circuit del Qatar. Per la gioia degli appassionati saranno presenti anche tre circuiti storici: Paul Ricard (Francia), Shanghai (Cina) e Portimão (Portogallo).

F1 23, il videogame ufficiale: una immagine della modalità storia Braking Point

PUNTO DI CORDA Torna per il secondo anno di fila la modalità storia, chiamata Braking Point, che segue le vicende del giovane pilota emergente Aiden Jackson e il team principal Devon Butler, ora compagni di squadra nel Konnersport Racing Team, nuova (e fittizia) scuderia che rivaleggerà con quelle impegnate nel campionato reale. Oltre che con durata breve e lunga, le gare potranno essere affrontate anche con una distanza del 35%, una via di mezzo tra le due.

F1 23, il videogame ufficiale: una immagine di gioco

CHE FISICA! La simulazione fisica del gioco è stata migliorata rispetto all’edizione precedente, rendendo più equilibrato il rapporto tra aerodinamica e aderenza degli pneumatici, introducendo nuovi parametri nella fisica delle monoposto, e migliorando il controllo dell’acceleratore, con interventi specifici su coppia e inerzia del motore. Per quanto riguarda i comandi, F1 23 introduce la tecnologia Precision Drive per il controller, che dovrebbe rendere ancor più puntuali ed efficaci i movimenti sul pad.

F1 23, il videogame ufficiale: una immagine della modalità storia Braking Point

LE DICHIARAZIONI “Il ritorno di Braking Point permette ai giocatori di immergersi in una storia di corse che offre uno sguardo unico sulla F1 insieme alle autentiche caratteristiche di gara che i nostri giocatori conoscono e amano”, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. “Il nostro stretto rapporto con i team ci ha permesso di perfezionare il modello di guida, aggiungendo un maggiore realismo al gioco, mentre l'implementazione di un nuovo sistema di codifica dei colori utilizzato nei film e in TV crea un'esperienza più fedele alla realtà”.

F1 23, il videogame ufficiale: la cover dell'edizione Champions con Max Verstappen

CON IL CAMPIONE Se avete visto l’ultimo GP a Baku, vi sarete accorti che Max Verstappen aveva sulla mentoniera del casco il marchio EA Sports, e non è certo un caso: il due volte campione del mondo è infatti testimonial ufficiale del gioco, e sarà lui il protagonista della copertina dell’edizione digitale F1 23 Champions. Questa versione contiene:

Contenuti di Las Vegas a tempo limitato

Max Verstappen Race Wear Pack

Braking Point 2 Icons e Vanity Item Pack

Dual Entitlement

quattro nuove My Team Icons

XP Boost

F1 World Bumper Pack

18.000 PitCoin

3 giorni di accesso anticipato al gioco, a partire dal 13 giugno

F1 23, il videogame ufficiale: la cover dell'edizione Standard

QUANDO ESCE La versione standard del gioco (disponibile in formato fisico e digitale) uscirà invece il 16 giugno per PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (tramite EA App, Epic Games Store e Steam). La copertina del gioco è occupata da Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Lando Norris. Chi effettua il preordine riceverà il F1 World Starter Pack e 5000 PitCoin.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/05/2023