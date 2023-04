Annunciato MotoGP 23, tutte le novità del videogame ufficiale per Xbox e PlayStation

Appassionati di corse in moto, virtuali o meno, segnatevi la data sul calendario: MotoGP 23, l’ultimo capitolo della serie videoludica dello studio milanese Milestone, realizzato con la licenza ufficiale di Dorna, arriverà il prossimo 8 giugno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam). Al suo interno, tutti i piloti e i tracciati ufficiali della stagione 2023 per le categorie MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. Oltre a una ricchissima serie di novità.

MotoGP 23, il videogame ufficiale: un'immagine di gioco

NUOVA CARRIERA Una delle più importanti riguarda la modalità Carriera, completamente ripensata rispetto agli anni passati, per dare ai giocatori ancor più libertà nella loro strada verso il successo nel mondo delle due ruote. In MotoGP 23 vengono infatti introdotti i Turning Points (punti di svolta) che influiscono sull’andamento della carriera in base alle prestazioni in gara e alle decisioni prese di volta in volta. Questi snodi narrativi coinvolgeranno anche lo sviluppo della moto durante i test stagionali, con sfide specifiche che possono dare un’accelerata alla sua evoluzione. Ancora, in MotoGP 23 debutta un social network fittizio in cui si potrà interagire con piloti, team e produttori, e come nella vita reale stringere amicizie oppure inimicarsi qualche rivale, con conseguenze sul modo in cui i piloti ci tratteranno durante le gare.

MotoGP 23, il videogame ufficiale: un'immagine di gioco

PIOVE, GUARDA COME PIOVE L’altra grande novità, richiesta a gran voce dalla numerosa community di giocatori, è l’introduzione del meteo dinamico, con la pioggia che potrà ribaltare da un momento all’altro le sorti di una gara iniziata sotto il sole, e dove toccherà dar fondo ad abilità e capacità strategiche. In questo caso la gara può essere dichiarata Flag-to-Flag, con possibilità di tornare ai box e cambiare moto.

VEDI ANCHE

MotoGP 23, il videogame ufficiale: un'immagine di gioco

SERVE UNA MANO? Migliorati anche gli aiuti in gara, per venire incontro alle esigenze tanto dei giocatori esperti che dei principianti: nuovi gli aiuti alla guida per i freni, per l'accelerazione e per la maneggevolezza, pensati per rendere ancor più accessibile l’esperienza di gioco. Per i neofiti sarà ancora presente la preziosa MotoGP Academy per padroneggiare le basi delle corse su due ruote, e per perfezionare il proprio stile con sessioni di allenamento dedicate.

MotoGP 23, il videogame ufficiale: un'immagine di gioco

SI GIOCA ONLINE Non mancano, come ormai consuetudine per i titoli Milestone, le opzioni per giocare in compagnia, sia online che offline. In MotoGP 23 debutta il cross-play (ma non su PC Nintendo Switch) che permette di gareggiare con altri giocatori indipendentemente dalla piattaforma e dalla generazione della console. Non manca poi l’opzione di split-screen locale per 2 giocatori (non su Switch), per sfidare gli amici fianco a fianco sul divano di casa.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/04/2023