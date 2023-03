Disney Speedstorm, nuovo trailer per il videogame di corse di Topolino & Co.

È passato quasi un anno da quando abbiamo pubblicato il primo trailer di Disney Speedstorm, videogame di corse stile Mario Kart sviluppato dallo studio Gameloft di Barcellona. La prima novità è che Disney Speedstorm sarà cross-platform: questo vuol dire che si potrà correre contro altri giocatori, sfidandosi nelle gare multiplayer, a prescindere dalla piattaforma su cui gira il gioco, che si tratti di PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch.

Disney Speedstorm, in accesso anticipato dal 18 aprile: una schermata di gioco

COME PROVARLO Disney Speedstorm sarà disponibile in accesso anticipato, in versione non definitiva, a partire dal 18 aprile. Questa versione sarà accessibile solo a chi pre-ordina uno dei pacchetti Founder (a pagamento):

Standard Founder’s Pack (29,99 euro): Topolino, Paperino più un terzo personaggio a scelta (tra Baloo, la Bestia, Elizabeth Swann, Mowgli o Shang), 4.000 token da spendere nel gioco, 2 Golden Pass (che garantiscono l'accesso a una serie di premi stagionali), tute e livree per i personaggi sbloccati, personalizzazione del profilo utente

(29,99 euro): Topolino, Paperino più un terzo personaggio a scelta (tra Baloo, la Bestia, Elizabeth Swann, Mowgli o Shang), 4.000 token da spendere nel gioco, 2 Golden Pass (che garantiscono l'accesso a una serie di premi stagionali), tute e livree per i personaggi sbloccati, personalizzazione del profilo utente Deluxe Founder’s Pack (49,99 euro): Topolino, Paperino, Mulan più un quarto personaggio a scelta (tra Baloo, la Bestia, Elizabeth Swann, Mowgli o Shang), 7.000 token da spendere nel gioco, 2 Golden Pass, tute e livree per i personaggi sbloccati, personalizzazione del profilo utente

(49,99 euro): Topolino, Paperino, Mulan più un quarto personaggio a scelta (tra Baloo, la Bestia, Elizabeth Swann, Mowgli o Shang), 7.000 token da spendere nel gioco, 2 Golden Pass, tute e livree per i personaggi sbloccati, personalizzazione del profilo utente Ultimate Founder’s Pack (69,99 euro): Topolino, Paperino, Mulan, Jack Sparrow, Hercules più un ulteriore personaggio a scelta (tra Baloo, la Bestia, Elizabeth Swann, Mowgli o Shang), 12.000 token da spendere nel gioco, 3 Golden Pass, tute e livree esclusive per i personaggi sbloccati, personalizzazione del profilo utente

Disney Speedstorm, in accesso anticipato dal 18 aprile: il Founder's Pack Ultimate

COSA CONTIENE IL GIOCO Nella sua versione in accesso anticipato, Disney Speedstorm offre modalità di gioco online, in locale e le classifiche. Nella modalità a giocatore singolo verrà introdotto il Season Tour, da cui partono le vicende narrate in ogni stagione. Le diverse stagioni offrono nuovi personaggi Disney e Pixar, kart, tracciati e contenuti extra.

Disney Speedstorm, in accesso anticipato dal 18 aprile: una schermata di gioco

FREE TO PLAY Disney Speedstorm è un titolo free-to-play: il gioco base è gratuito, ma con una quantità ridotta di contenuti. A pagamento si potranno sbloccare numerosi altri contenuti: personaggi, auto, componenti estetici. Il gioco uscirà per PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/03/2023