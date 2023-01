Forza Motorsport, 500 auto per il nuovo videogame per Xbox: il primo trailer di gioco

Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer del simulatore di corse per Xbox e PC. In arrivo nel 2023, sarà il più realistico e dettagliato di sempre

Insieme al più caciarone spin-off Forza Horizon, la serie Forza Motorsport è una delle più longeve e amate dagli appassionati di videogame di corse: ha debuttato nel 2005 sulla primissima Xbox, facendosi immediatamente apprezzare per il realismo della simulazione di guida e della grafica.

TUTTE LE NOVITÀ Annunciato ormai due anni fa, l’ottavo capitolo è immediatamente balzato in cima alla classifica dei videogame di corse più attesi per il 2023. Nei giorni scorsi, durante un evento dedicato agli sviluppatori, Microsoft e lo studio di sviluppo Turn 10 hanno finalmente mostrato alcune sequenze di gioco - che trovate nel trailer - e svelato un po’ di dettagli sul nuovo Forza Motorsport (che non ha numerazione progressiva).

CHE GARAGE! All’uscita, il nuovo Forza Motorsport conterrà più di 500 auto, di cui 100 inedite per la serie, e di cui trovate in fondo a questo articolo un primo, parziale elenco pubblicato da Microsoft. Ogni auto potrà essere modificata e personalizzata, potenziata e migliorata con un migliaio di upgrade e pezzi di ricambio originali o progettati dagli stessi sviluppatori. Forza Motorsport promette di essere il più realistico, curato e fedele videogame di guida: tutta la simulazione, la fisica e i parametri che regolano il comportamento delle auto in pista è stata completamente rivista e migliorata. Anche in aspetti apparentemente poco rilevanti come la vernice, che si deteriora, si danneggia e si sporca in maniera diversa per ogni macchina, tenendo conto delle condizioni del tracciato, della direzionalità degli urti e della resistenza delle diverse parti della carrozzeria. Magari non cambia il risultato di una gara, ma rende l’idea dell’attenzione e della cura per il dettaglio di ogni singolo aspetto del gioco.

LA GRAFICA DEL BAR Rispetto al precedente Forza Motorsport 7, la nuova console Xbox Series X permette una grafica fino a 10 volte più dettagliata, con una risoluzione 4K e 60 frame al secondo. Più di tutto, però, le piste e gli ambienti di gioco saranno resi ancor più spettacolari dal ray-tracing in tempo reale, tecnica che permette riflessi e giochi di luce dal realismo impressionante, a cui si aggiungono nebbia, pioggia e nuvole simulate come nella realtà.

CHE TEMPO CHE FA In Forza Motorsport sarà presente anche il meteo dinamico, come già visto anche nella serie Horizon, ma soprattutto il passaggio del tempo: due fattori che condizionano in maniera rilevante le condizioni del tracciato, la temperatura dell’asfalto, la tenuta delle gomme, la risposta del motore in base al caldo o al freddo. Tutto questo sarà disponibile per ogni tracciato (e sua variante).

LE PISTE Al lancio, Forza Motorsport potrà contare su venti ambientazioni, ciascuna delle quali ospiterà diversi tracciati, tutti ricreati con la tecnica del laserscan (usata anche in Assetto Corsa), che ricrea ogni singolo centimetro di pista, le asperità e le deformazioni dell’asfalto. Tanti i ritorni per gli appassionati, da Maple Valley a Laguna Seca, e qualche novità, come il circuito di Kyalami in Sud Africa. Confermati anche Spa-Francorchamps, Silverstone e Suzuka.

SOUNDBOX Il comparto sonoro è storicamente uno dei più curati da Turn 10, lo studio inglese che da sempre lavora sulla serie Forza, e quest’ultimo capitolo non fa eccezione: il gioco supporterà nativamente i formati audio Windows Sonic e Dolby Atmos, e terrà conto in maniera realistica di ogni cambiamento fatto alla macchina, per esempio quando si monta un nuovo turbo oppure si cambia il terminale di scarico, proprio come nel mondo reale. Migliorato anche il sound delle gomme nel contatto con l’asfalto e le altre superfici.

QUANDO ARRIVA Le informazioni rivelate fino a questo momento sono molto “tecniche” (come era giusto attendersi da un evento riservato, almeno teoricamente, agli sviluppatori), e non parlano di modalità di gioco, struttura della carriera, multiplayer o altro. Per il momento accontentiamoci, e prepariamoci ad aspettare. L’annuncio dello scorso giugno parlava infatti di primavera 2023, mentre questo trailer cita un più generico 2023: con ogni probabilità, questo vuol dire che il gioco non arriverà prima dell’autunno. Forza Motorsport uscirà su Xbox Series X|S e PC, disponibile anche per i possessori di Xbox Game Pass.

LE AUTO DI FORZA MOTORSPORT

1971 AMC Javelin AMX

1989 Aston Martin #18 Aston Martin AMR1

2016 Aston Martin Vulcan

2014 Audi #2 Audi Team Joest R18 e-tron quattro

2016 Audi #17 Rotek Racing TT RS

2016 Audi R8 V10 plus

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2018 Audi TT RS

1991 BMW M3

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2018 Bugatti Chiron

1970 Buick GSX

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe

1969 Chevrolet Nova Super Sport 396

1970 Chevrolet Camaro Z28

1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454

2015 Chevrolet #10 Konica Minolta Corvette Daytona Prototype

2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe

1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49

1969 Dodge Charger R/T

1970 Dodge Challenger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1965 Ford Mustang GT Coupe

1969 Ford Mustang Boss 302

1987 Ford Sierra Cosworth RS500

2005 Ford GT

2015 Ford #02 Chip Ganassi Racing Riley Mk XXVI Daytona Prototype

2016 Ford #66 Ford Racing GT Le Mans

2017 Ford GT

2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

2020 Hyundai #98 Bryan Herta Autosport Veloster N

1983 Jaguar #44 Group 44 XJR-5

1988 Jaguar #1 Jaguar Racing XJR-9

1993 Jaguar XJ220

2015 Jaguar XKR-S GT

1988 Lamborghini Countach LP5000 QV

1997 Lamborghini Diablo SV

2016 Lamborghini Centenario LP 770-4

2020 Lamborghini Huracán EVO

1969 Lola #10 Simoniz Special T163

1990 Mazda MX-5 Miata

1991 Mazda #55 Mazda 787B

2010 Mazda #16 Mazda Racing B09/86

2014 Mazda #70 SpeedSource Lola B12/80

1969 McLaren #4 McLaren Cars M8B

2013 McLaren P1

2018 McLaren Senna

1989 Mercedes-Benz #63 Sauber-Mercedes C 9

1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II

2011 Mercedes-Benz SLS AMG

1970 Mercury Cougar Eliminator

1985 Nissan #83 GTP ZX-Turbo

1991 Nissan #23 Nissan R91CP

2015 Nissan #23 GT-R LM NISMO

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R NISMO (R35)

1969 Oldsmobile Hurst/Olds 442

2017 Oreca #38 Jackie Chan DC Racing Oreca 07

1984 Peugeot 205 Turbo 16

1993 Peugeot #3 Peugeot Talbot Sport 905 EVO 1C

1969 Pontiac GTO Judge

1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455

1970 Porsche #3 917 LH

1983 Porsche #11 John Fitzpatrick Racing 956

1987 Porsche #17 Porsche AG 962C

2014 Porsche 918 Spyder

2017 Porsche #2 Porsche Team 919 Hybrid

2017 Porsche #92 Porsche GT Team 911 RSR

2018 Porsche 911 GT2 RS

2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935

2019 Porsche 911 GT3 RS

2021 Porsche 911 GT3

2021 Porsche Mission R

2015 Radical RXC Turbo

2004 Saleen S7

2014 Toyota #8 Toyota Racing TS040 HYBRID

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/01/2023