Videogame: il meglio del 2022, e le novità in arrivo per il 2023

Fine di un anno, inizio del successivo, tempo di barcamenarsi tra bilanci e previsioni, tra classifiche ed elenchi di quello che arriva. Nel mondo delle auto, delle moto, e naturalmente anche in quello dei videogame di corsa. Che, anche nel 2022, ci hanno fatto divertire un sacco. Quella che segue è una rassegna dei migliori titoli usciti negli ultimi dodici mesi, perfetti per essere recuperati durante le vacanze natalizie, e una breve rassegna delle novità in arrivo per il 2023. Tutti in pista!

Polyphony Digital/Sony

Disponibile per Playstation 4, PlayStation 5

Gran Turismo 7, le novità dell'aggiornamento 1.15: la Camaro Roadster Shop Rampage

Più che un semplice videogame, è il titolo (qui la nostra recensione) che celebra i 25 anni di una delle serie più longeve e amate della storia dei videogiochi, e che ha debuttato sulla primissima PlayStation nel 1996. Prodotto come sempre dal visionario Kazunori Yamauchi, mai come in questo suo settimo capitolo Gran Turismo celebra e rende onore all’automobile in tutte le sue forme, con una grafica che ne racconta ogni singolo dettaglio, con una cura e un realismo a dir poco maniacali, una carriera che non si limita a farci correre sulle piste di tutto il mondo ma ci accompagna alla scoperta di modelli, storia, cultura e personaggi, in un riuscitissimo mix di nostalgia e modernità, tra le piste del primo GT e la grafica in 4K e ray tracing resa possibile dalla potenza di PlayStation 5. Se avete una console Sony in casa, e un debole per le automobili, non può proprio mancare nella vostra libreria.

Criterion Studios/Electronic Arts

Disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

I migliori videogame dell'anno: Need for Speed Unbound

A quasi vent’anni di distanza dal primo NFS Underground, uscito negli anni di Fast & Furious al cinema e Pimp My Ride su MTV, la serie di Electronic Arts torna al mondo underground delle corse clandestine con un gioco riuscito, coinvolgente e impegnativo. NFS Unbound è esteticamente bellissimo, grazie a una direzione artistica che fonde realismo, anime giapponesi e fumetti, e una colonna sonora curatissima e mai banale. La carriera si gioca di giorno e di notte, con un meccanismo rischi/ricompense che tiene sempre alta la tensione, tra gare fuorilegge e fughe dalla polizia. Nel corso della partita il garage si riempirà di youngtimer e bombardoni più moderni, da pimpare all’inverosimile attingendo a una pletora sterminata di kit estetici e parti di ricambio.

Codemasters/Electronic Arts

Disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, PC

I migliori videogame dell'anno: F1 22

Non poteva mancare, nella stagione (reale) che ha visto più cambiamenti degli ultimi anni, il videogame ufficiale con licenza FIA per mettersi al volante delle nuove monoposto di Formula 1, con una modalità carriera ancora più ricca (e forse un po’ dispersiva), ma sempre precisa nel raccontare la più adrenalinica e avvincente delle discipline del motorsport.

Happy Volcano

Disponibile per PC

I migliori videogame dell'anno: You Suck at Parking

Uno dei titoli contemporaneamente più divertenti ed esasperanti dell’anno, perfetto per una serata tra amici, ma anche per chi cerca una sfida impegnativa, fuori di testa e mai banale. In You Suck at Parking l’obiettivo non è andare più veloce di tutti, ma fermarsi prima degli altri, possibilmente nell’area di sosta indicata. Il tutto con auto che esplodono, ostacoli di ogni genere, e naturalmente gli avversari che cercheranno in ogni modo di impedircelo. Non foss’altro che per farsi due risate, almeno la versione demo - disponibile gratuitamente - va scaricata!

Aquiris Game Studio

Disponibile su Apple Arcade

I migliori videogame dell'anno: Horizon Chase 2

Il seguito del divertentissimo Horizon Chase Turbo, sleeper hit di qualche anno fa uscita inizialmente solo su PC e poi arrivata su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e persino PlayStation Vita, omaggio ai titoli di corse arcade degli anni Ottanta, da Out Run in poi. Il secondo capitolo attinge invece a piene mani dai giochi di corse degli anni Novanta, quelli che spopolavano su Amiga e altri computer a 16 bit, con una azzeccata grafica old school, una splendida colonna sonora firmata da Barry Leitch e l’atteso multiplayer per sfidare online amici e giocatori da tutto il mondo. Per ora è disponibile solo su Apple Arcade per dispositivi iOS e MacOS, ma a breve dovrebbe arrivare anche su Android, console e PC.

Ce ne sono alcuni che ci portiamo dietro dal 2022, quando ancora speravamo che sarebbero usciti, ma non solo. Ecco i videogame che da queste parti attendiamo con maggior trepidazione per il prossimo anno!

Annunciato lo scorso anno e mosso da un rinnovato motore fisico, il nuovo Forza Motorsport (benché manchi di una numerazione ufficiale si tratta dell’ottavo capitolo della serie) arriverà solo su PC e console di nuova generazione. Tra le novità attese, una migliore gestione della mescola delle gomme e del consumo carburante in gara, e un modello dei danni rivisto da cima a fondo. Confermata invece la gran quantità di piste e auto, tutte rigorosamente su licenza, così come il ciclo giorno notte che influirà anche sulle gare, in particolare su quelle di lunga durata. A meno di ritardi, Forza Motorsport arriverà a primavera su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, ma non sulle “vecchie” Xbox One.

Sviluppato con l’obiettivo di dar filo da torcere ai vari Assetto Corsa e iRacing, RennSport (“automobilismo” in tedesco) è il titolo d’esordio dello studio tedesco Competition Company, e punterà l’accento sul realismo assoluto durante le gare, le competizioni online e gli esport. Mosso dal motore Unreal Engine 5, arriverà anche in versione VR, per giocare in realtà virtuale. Confermate molte delle auto impegnate nel campionato GT3, tra cui quelle di Porsche, BMW e Audi, ma in cantiere ci sarebbero anche vetture da rally e storiche.

La serie di videogame dedicati al campionato del mondo rally è stata sviluppata negli ultimi anni da Kylotonn, con risultati non sempre soddisfacenti. Dal prossimo anno il progetto passerà nelle mani di Codemasters, quelli delle serie GRID, Dirt e soprattutto F1: inutile dire che questa notizia fa salire alle stelle l’attesa per il prossimo gioco ambientato nel WRC! Nel gioco potrebbe essere introdotta la possibilità di costruire da zero la propria automobile, comprando i pezzi separatamente (motore, freni, sospensioni, cambio ecc.) sulla falsariga di quanto già visto nella serie di F1, ma applicata al mondo dei rally.

Doveva già uscire quest’anno, ma è stato rimandato al 2023 il titolo di corse e combattimenti ambientato nell’universo Disney, dove i giocatori potranno correre nei panni di Jack Sparrow, Mulan, Topolino, Sulley di Monsters & Co, e chissà quanti altri, ciascuno con abilità e skill uniche. Disney Speedstorm arriverà per tutte le piattaforme, dal PC a Nintendo Switch, passando per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Continuano a scarseggiare le informazioni sul nuovo Test Drive, che doveva già uscire nel 2022, che invece è passato senza praticamente novità. Il gioco sarà ambientato a Hong Kong, ricreata in maniera estremamente fedele, in un mondo aperto pieno di sfide, eventi e soprattutto supercar tra le più iconiche di Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg e Bugatti.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/12/2022