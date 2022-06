Disney Speedstorm, le gare di kart con Topolino & C. Ecco il trailer

Il gioco era stato originariamente annunciato come esclusiva per Nintendo Switch lo scorso febbraio, ma i piani sono - fortunatamente - cambiati: Disney Speedstorm, il videogame di kart con Topolino & co. arriverà su tutte le principali piattaforme entro la fine del 2022. Ecco il primo trailer con alcune sequenze di gioco.

FREE TO PLAY Sviluppato da Gameloft (che collabora con Disney da diversi anni per una serie di videogame), Disney Speedstorm è un gioco di corse free-to-play, il che vuol dire che non è necessario spendere soldi per giocarci, e per farsi un’idea del gioco, salvo poi decidere di investire qualche euro per acquistare personaggi e auto extra.

Disney Speedstorm, kart racing con Topolino & Co.: un'immagine del gioco

COME SONIC E MARIO Il nuovo videogame di Disney è un kart racing, sulla falsariga di Mario Kart e Sonic All Stars Racing, un genere di giochi di corse in cui le curve si affrontano in derapata, con una leggera pressione del freno, facendo intraversare l’auto per acquistare velocità. In più, lungo i tracciati (ispirati ai più famosi film Disney e Pixar, da I pirati dei Caraibi al Libro della Giungla) si trovano bonus e power-up che danno vantaggi a se stessi, come i turbo, oppure danneggiano gli avversari, come missili o mine.

SI GIOCA IN TANTI Nel trailer vediamo correre Topolino, Jack Sparrow, Mulan e Sullivan di Monsters & Co, ma l’universo Disney è talmente sterminato che non fatichiamo a immaginare espansioni e pacchetti extra per arricchire il roster di personaggi e di tracciati a disposizione dei giocatori. Oltre alla possibilità di migliorare le statistiche dei propri personaggi e delle proprie auto, Disney Speedstorm permetterà di giocare con altre persone, amici o sconosciuti, grazie al supporto cross-platform, che consente sfide tra piattaforme differenti.

QUANDO ARRIVA Disney Speedstorm arriverà entro la fine dell’anno (non c’è ancora una data ufficiale) per PC (da Steam ed Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sul sito ufficiale del gioco è possibile iscriversi alla beta chiusa per PC, che inizierà nelle prossime settimane, e che introdurrà i personaggi di Megara ed Hercules (dal film omonimo).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/06/2022