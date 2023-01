Gran Turismo, il videogame per PlayStation arriva anche al cinema: il trailer

Un cast all star per il film di Gran Turismo, in arrivo nei cinema la prossima estate. Dirige Neill Blomkamp, regista di District 9 ed Elysium

Più che un semplice videogame, Gran Turismo 7 è la migliore, più riuscita e sentita celebrazione dell’automobile (e della sua storia) in tutte le sue forme: uscito lo scorso anno per PlayStation 4 e PlayStation 5 per celebrare i suoi primi 25 anni di vita, sta per arrivare anche su PC, probabilmente già nel corso di quest’anno.

IL FILM Ma non è finita qui. Almeno non per Kazunori Yamauchi, il produttore di Polyphony Digital (lo studio di sviluppo che si occupa del gioco) che da anni sogna di portare la sua creatura anche sul grande schermo. Un sogno che sta per concretizzarsi già la prossima estate, con l’arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo del film di Gran Turismo, diretto dal regista di District 9 Neill Blomkamp.

LA TRAMA Pensando al solo videogame è piuttosto difficile immaginarsi una storia da raccontare. Gli sceneggiatori Jason Hall Zach Baylin si sono dunque ispirati alla realtà, ossia alla storia del successo di Jann Mardenborough, giovanissimo pilota britannico (è nato nel 1991) che si è fatto le ossa nei campionati mondiali esport della GT Academy, di cui ha vinto nel 2011 la terza edizione, portandosi a casa la possibilità di guidare per Nissan nella 24 ore di Dubai. Le sue abilità - vere - non sono passate inosservate, e gli hanno permesso di diventare pilota professionista nel campionato di Formula 3 e GP3, vincendo una gara a Hockenheim e piazzandosi terzo alla 24 Ore di Le Mans al suo debutto al volante di una Nissan LMP2.

IL CAST Decisamente ricco il cast del film, girato in Ungheria: tra i nomi di rilievo troviamo Orlando Bloom (il Legolas del Signore degli Anelli), la star in ascesa David Harbour (lo sceriffo Hopper di Stranger Things), Djimon Hounsou e Geri Halliwell Horner, ex Spice Girl e moglie di Christian Horner, team principal di Red Bull. Con loro anche Daniel Puig (Naomi), Josha Stradowski (The Wheel of Time) e Thomas Kretschman (il prossimo Indiana Jones).

14/01/2023