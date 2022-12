Gran Turismo 7, dopo PlayStation si prepara l’arrivo su PC?

Spider-Man, Horizon Zero Dawn, God of War, Days Gone, Uncharted e presto anche Last of Us: poco alla volta, le più importanti esclusive PlayStation degli ultimi anni stanno arrivando anche su PC. Segno dei tempi che cambiano, e sicuramente un buon segno per chi continua a preferire il buon vecchio computer. Unico assente, almeno fino a questo momento, l’ultimo capitolo di Gran Turismo (qui la nostra recensione).

IL GRANDE ASSENTE Una lacuna che potrebbe essere colmata a breve, almeno stando a quanto dichiarato da Kazunori Yamauchi, creatore della serie di Polyphony Digital che accompagna da venticinque anni la storia di PlayStation. In un’intervista di qualche giorno fa, commentando l’arrivo delle esclusive PlayStation su PC, lo sviluppatore giapponese ha aperto alla possibilità che la serie Gran Turismo possa arrivare presto sui monitor dei computer domestici.

COME GIRA SU PC? L’unica riserva rimane quella legata alle performance del gioco, che per Yamauchi sono sempre state fondamentali: il suo Gran Turismo deve girare in maniera ottimale, senza compromessi sulle prestazioni. “Non ci sono molti dispositivi in grado di far girare nativamente il gioco in 4K e 60 frame al secondo, e questo limita molto il numero di piattaforme su cui può essere reso disponibile”.

CHE SIA LA VOLTA BUONA? All’inizio di quest’anno Sony ha annunciato di voler portare un terzo delle sue esclusive su PC entro il 2025. Molte sono già state pubblicate, altre sono in dirittura d’arrivo, e le dichiarazioni di Yamauchi lasciano ben sperare. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/12/2022