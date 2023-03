Forza Horizon 5, si apre la stagione off-road: il trailer dell'espansione Rally Adventure

Annunciata la seconda espansione del videogame di corse di Microsoft per Xbox e PC, tutta a tema rally. Arriverà a fine marzo, ecco il trailer

Il gioco si fa duro, nel vero senso della parola: dopo le acrobazie folli di Hot Wheels, la nuova espansione di Forza Horizon 5 (qui la nostra recensione) ci catapulta nel mondo del rally e delle gare in off-road, tra derapate e salti, nuove auto e una stazione radio tutta dedicata alla musica punk!

Forza Horizon 5 Rally Adventure, uno screenshot della nuova espansione

SIERRA NUEVA La prima novità riguarda l’introduzione di una nuova, enorme area di gioco tutta da esplorare: si chiama Sierra Nueva e offrirà decine e decine di chilometri di strade sterrate, scollinamenti, dirupi e percorsi sabbiosi deformabili in tempo reale. Non mancheranno anche passaggi su asfalto nella città di Pueblo Artza e un’enorme cava abbandonata dove cimentarsi in qualche gara di Gimkhana.

Forza Horizon 5 Rally Adventure, una delle nuove auto che arriverà nel gioco

MONDO APERTO Come il gioco base e la successiva espansione dedicata a Hot Wheels, anche Rally Adventure sarà costellata di eventi, minigame, corse e gare di ogni genere, collegate tra loro all’interno di una nuova modalità Campagna in cui il giocatore potrà unirsi a tre scuderie di rally e affrontare le diverse sfide che l’attendono, comprese quelle in notturna.

Forza Horizon 5 Rally Adventure, uno screenshot della nuova espansione

UN’ESPERIENZA AUTENTICA Le gare di rally saranno la novità più succosa del gioco, e saranno strutturate proprio come quelle vere, corse in solitaria con l’aiuto del navigatore, seduto di fianco, e le sue indicazioni riportate anche sullo schermo tramite pittogrammi.

Forza Horizon 5 Rally Adventure, uno screenshot della nuova espansione

LE AUTO Al lancio, la nuova espansione di Forza Horizon 5 conterrà dieci nuove auto specifiche per il rally, più una serie di componenti e pezzi per il tuning specifici per questa disciplina, tra cui un sistema anti-lag che rende più veloce la risposta dei motori turbo. Ecco le nuove auto di Rally Adventure:

Ford F-150 Lightning Platinum (2022)

Lightning Platinum (2022) Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‘Scumbug’ (1973)

Class 5/1600 ‘Scumbug’ (1973) Ford #4 Ford Focus RS (2001)

(2001) Alumicraft #6165 Trick Truck (2022)

#6165 Trick Truck (2022) Polaris RZR Pro XP Factory Racing Limited Edition (2021)

Racing Limited Edition (2021) Jimco #179 Hammerhead Class 1 (2020)

Hammerhead Class 1 (2020) Jimco #240 Fastball Racing Spec Trophy Truck (2019)

Fastball Racing Spec Trophy Truck (2019) Casey Currie Motorsports #4402 Ultra 4 'Trophy Jeep' (2019)

'Trophy Jeep' (2019) RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck (2021)

Truck (2021) Alumicraft #122 Class 1 Buggy (2021)

Forza Horizon 5 Rally Adventure, uno screenshot della nuova espansione

QUANDO ARRIVA Forza Horizon 5 Rally Adventure arriverà il prossimo 29 marzo su Xbox One, Xbox Series S|X e PC, tramite Windows Store oppure Steam, al prezzo di 19,99 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/03/2023