The Crew Motorfest, la sfida a Forza Horizon è lanciata. Il primo trailer

Il primo The Crew, uscito nel 2014, era un racing game con una forte connotazione da gioco di ruolo, che si concentrava tanto sul potenziamento e il miglioramento della propria vettura meno sulla “collezione” di auto (come accade invece in giochi come Forza Horizon o Gran Turismo). Il suo tratto più originale, però, era la ricostruzione - in scala - dell’intera mappa degli Stati Uniti, che permetteva di cimentarsi in un adrenalinico coast to coast senza nessuna interruzione, dai grattacieli di New York alle spiagge di Santa Monica a Los Angeles. Il seguito, uscito quattro anni più tardi, manteneva l’impostazione open world aggiungendo la possibilità di mettersi alla guida di barche e aerei, passando dai mezzi di terra a quelli di aria e di acqua in maniera istantanea. Nel corso del 2023 arriverà The Crew Motorfest, terzo capitolo della serie, sviluppato ancora una volta da Ivory Tower e pubblicato da Ubisoft.

The Crew Motorfest, il primo trailer del nuovo gioco di corse open world

ALLE HAWAII Come in Forza Horizon, Motorfest ruoterà attorno a un festival motoristico ambientato nell’isola O’ahu delle Hawaii, ricreata in maniera molto fedele (ma non in scala 1:1), liberamente esplorabile da cima fondo, con ambienti che spaziano tra foreste tropicali, vulcani, spiagge e la città di Honolulu. Ancora nessuna informazione su modalità di gioco, carriera, tipologia di gare e quant’altro, ma a giudicare dal trailer la varietà non mancherà di certo. E non mancheranno neppure aerei e barche, come in The Crew 2.

The Crew Motorfest, il primo trailer del nuovo gioco di corse open world

VEDI ANCHE

QUANTE AUTO? Ormai la gara tra studi di sviluppo sembra essere quella a chi mette più macchine all’interno del proprio videogame: il nuovo Forza Motorsport ne avrà più di 500, Gran Turismo 7 superava le 400 al momento del lancio, con decine e decine di altre che si sono aggiunte nei mesi successivi, e anche The Crew Motorfest potrà contare su centinaia di auto, tra cui quelle viste nel trailer: le Lamborghini Sian e Urus, il nuovo Ford Bronco, il Dodge Ram 1500 e la Shelby Cobra 427 del 1965. A cui aggiungere natanti e aeroplani di vario genere, naturalmente.

The Crew Motorfest, il primo trailer del nuovo gioco di corse open world

QUANDO ARRIVA Sviluppato da Ivory Tower e pubblicato da Ubisoft, The Crew Motorfest arriverà nel corso dell’anno su Playstation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (da Epic Store e Ubisoft Store). Sono già aperte le iscrizioni per i primi test tecnici, tramite l’Insider Program di Ubisoft Connect.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/02/2023