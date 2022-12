Cupra UrbanRebel, la concept elettrica si scatena nel Messico di Forza Horizon 5

La piccola e pepata concept della casa spagnola entra nel garage virtuale del videogame per Xbox e PC: eccola in azione nel video

Uscito ormai più di un anno fa, Forza Horizon 5 rimane ancora oggi un videogame di corse riuscito e divertente, accessibile e ricchissimo di contenuti, a cominciare dalla splendida espansione dedicata a Hot Wheels uscita a fine luglio.

Cupra UrbanRebel Racing Concept in Forza Horizon 5

APPENA ARRIVATA Oltre alle espansioni più corpose e importanti, a cadenza regolare gli sviluppatori pubblicano nel gioco contenuti ed eventi inediti, e soprattutto nuove auto: l’ultima arrivata è la bellissima UrbanRebel Racing Concept di Cupra, la piccola e pepata elettrica che anticipa le linee della prima citycar a batteria del brand spagnolo, attesa per il 2025, e che farà da apripista per le prossime piccole elettriche del gruppo Volkswagen.

L’AUTO Caratterizzata da linee taglienti e uno spoiler posteriore a dir poco ginormico, Cupra UrbanRebel ha una colorazione cangiante che cambia con la luce. I motori elettrici erogano 250 kW (340 CV) di potenza continua, arrivando a un picco di 320 kW (435 CV), che le permettono di raggiungere i 100 km/h in soli 3,2 secondi.

COME OTTENERLA La piccola e pepata Cupra UrbanRebel Racing Concept è disponibile all’interno del gioco, nell’ambito degli eventi natalizi chiamati Horizon Holidays: le competizioni “Rivali EV” contro altri giocatori sul circuito Arch Of Mulegé, e le prove stagionali negli Stunt PR dedicati all’elettrica spagnola. L’auto verrà inoltre sbloccata nella sezione “Regali” del Centro Messaggi a partire dal 5 gennaio 2023.

... MA NON È L’UNICA Cupra non è del tutto estranea a Forza Horizon: da qualche mese, la serie di videogiochi di Microsoft è partner ufficiale dell’Extreme E, la formula offroad per mostri elettrici, e che ha visto l’arrivo nel gioco di Cupra Tavascan XE. Forza Horizon 5 è già disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Windows e Steam) e Xbox Game Pass.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/12/2022