Un museo (reale) per le auto (virtuali) di Forza Horizon 5

Che Forza Horizon 5 sia uno dei migliori videogame dell’anno non siamo solo noi a dirlo: il nuovo gioco di Microsoft Studios e Playground Games è stato il titolo di maggior successo su Xbox, ed è stato premiato ai Videogame Awards 2021 come miglior gioco di corse, oltre che per il miglior audio e per l’accessibilità (a questo proposito, nei prossimi giorni arriverà una patch che introduce la lingua dei segni, per ora solo in inglese americano e britannico, per le scene di dialogo).

Forza Horizon 5: l'esposizione al Petersen Automotive Museum

COLLEZIONALE TUTTE! Il gioco è spettacolare da vedere, spassosissimo da giocare e ricco di contenuti che vengono aggiunti in continuazione. Ed è pieno zeppo di macchine da collezionare, roba che al confronto i Pokémon sembrano dilettanti: sono più di 500 le auto disponibili in FH5, dalla DeLorean DMC-12 alla Koenigsegg Jesko, passando per la Ferrari 250 GTO alla Golf GTI del 1976.

VEDI ANCHE

Forza Horizon 5: l'esposizione al Petersen Automotive Museum

UNA CORSA AL MUSEO Se però siete tra quelli che preferiscono le auto vere, da poter toccare con mano e non solo ammirare dall’altra parte di uno schermo in alta definizione, il posto giusto dove andare è il Petersen Automotive Museum. Non è dietro l’angolo, perché sta a Los Angeles, ma al suo interno è stata allestita l’esposizione Forza: A New Horizon, con alcune delle auto più celebri del gioco, tra cui:

Chevrolet Corvette C8 Stingray (2020)

Porsche #65 Rothsport Racing 911 “Desert Flyer” (1989)

Saleen S1 GT4 (2020)

Ford Bronco RTR “Brocky” (2017)

Ford Bronco Badlands Edition (2021)

Forza Horizon 5: l'esposizione al Petersen Automotive Museum

ANCHE IN PISTA Il museo mette inoltre a disposizione otto postazioni (con sedile, schermo curvo, volante e tutto il resto) dove provare direttamente una versione speciale di Forza Horizon 5. In alternativa, per i più facoltosi, è anche disponibile un’esperienza in pista con alcune delle auto presenti nel gioco.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/12/2021