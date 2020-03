SARÀ LEI LA PIÙ VELOCE? La supercar Jesko è l’auto che porta il nome del papà di Christian von Koenigsegg, fondatore dell’omonima azienda scandinava, una sorta di dedica che il costruttore ha voluto fare al proprio genitore. Con la Jesko Absolut Christian si è spinto oltre, creando quella che potrebbe essere l’auto di (piccola) serie più veloce al mondo. Questa volta, si alza ancora di più il livello con un tributo a quella che è la filosofia del costruttore scandinavo – esclusività e prestazioni senza compromessi – partendo dalla sua più recente creazione. Ma quanto veloce può andare la nuova Jesko Absolut? Beh, per ora non c’è stata la possibilità di fare un test vero e proprio, ma molti appassionati sono ansiosi di scoprirlo. In questo video, un bravo esperto di matematica mette alla prova le sue abilità nell’incrociare numeri e formule prendendo in considerazione elementi come la potenza e l’erogazione del V8 biturbo, il peso complessivo dell’auto, il coefficiente di resistenza aerodinamica e altro ancora.

IL RECORD DELLA BUGATTI L'attuale record di velocità massima delle auto di produzione è detenuto dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+, che l'anno scorso ha toccato i 490,848 km/h. La supercar francese monta 1.600 CV sotto il cofano, come la Jesko, ma pesa ben 605 kg in più e ha un coefficiente di resistenza aerodinamica più alto del 30% rispetto alla Absolut. Il video ci mostra come, dopo aver eseguito una serie di calcoli, il nostro esperto trova una potenziale velocità massima di 532 km/h. E la teoria potrebbe non essere così lontana dalla realtà.

ANCHE CHRISTIAN CI CREDE Durante una recente intervista con la stampa specializzata americana, Christian von Koenigsegg ha rivelato come i dati che hanno ricavato sulla Jesko Absolut suggeriscono che sarebbe possibile ottenere una punta velocistica di 532 km/h. ''Se metti in relazione con formule matematiche l'area frontale, il coefficiente di penetrazione aerodinamica, la potenza del motore, il rapporto di trasmissione, l’erogazione della potenza ... le simulazioni ci dicono che l’auto può arrivare a 532 km/h, o una velocità molto simile'', ha rivelato. “Naturalmente è un numero teorico, ma questo è ciò che la simulazione ci dice. Non abbiamo davvero l'ambizione abbattere il record di velocità. Il risultato finale sarà scaturirà dalla giusta alchimia fra capacità del conducente e potenziale dell'auto. Ma in teoria sembra estremamente veloce”.

NESSUN PROBLEMA DI GOMME È interessante notare che Koenigsegg non crede che potranno sussistere problemi di gomme a tali velocità, rivelando che gli pneumatici utilizzati sulla Agera RS, detentrice del record di velocità prima della Bugatti Chiron, sono stati collaudati a 531 km/h per un minuto senza problemi. Resta da vedere dove Koenigsegg potrebbe cercare di stabilire il suo nuovo record di velocità massima, ma un dato è certo: non sarà sulla stessa autostrada del Nevada utilizzata per arrivare a 445,8 km/h con l’Agera RS nel 2017: il fondo stradale non è abbastanza liscio per raggiungere la velocità massima con la Jesko Absolut.