Cupra UrbanRebel, la monella elettrica si scatena in pista

I numeri di Cupra UrbanRebel Racing Concept sono decisamente stuzzicanti: 250 kW (340 CV) di potenza continua e picco fino a 320 kW (430 CV), capaci di spingere la piccola concept elettrica spagnola da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi.

Cupra UrbanRebel Racing Concept insieme alla sorella da strada

DAI CHE SI VA! La Racing Concept si è scatenata sul circuito RX Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmeló (inserito nel percorso del World Rally Cross di Catalunya): al volante, i piloti Cupra Jordi Gené e Adrien Tambay, attuale campione del mondo FIA ETCR. Trazione integrale, motori che he hanno da vendere, per un’auto piccola ma capace di divertire tanto quanto le sportive più grandi.

Cupra UrbanRebel Racing Concept scatenata al Montmeló

IL MODELLO DI SERIE Lunga 4.186 mm, larga 1.795 mm e alta 1.444 mm, Cupra UrbanRebel Racing Concept anticipa le linee sportive - e molto personali - della prossima vettura di serie del brand spagnolo, realizzato sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen (la stessa di Born, per rimanere in casa Cupra, cugina della ID.3). Diversamente dal prototipo Racing Concept, la versione da strada avrà la sola trazione anteriore, con un motore elettrico da 234 CV (172 kW) capace di spingere l’auto da ferma fino a 100 km/h in soli 6,9 secondi, con un’autonomia di oltre 440 km.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/12/2022