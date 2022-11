Cupra Terramar: il SUV spagnolo si fa vedere ancora e, no, non è un'Audi Q3...

AUDI Q3? NO CUPRA TERRAMAR… Il nuovo SUV sportivo Cupra Terramar potrebbe aver svelato la sua identità lo scorso giugno, quando sono comparse per la prima volta immagini e notizie su questo modello inedito. Tuttavia, lo sport utility spagnolo è ancora nelle prime fasi di sviluppo in attesa del suo lancio sul mercato previsto per il 2024. In questi giorni stanno girando su strada alcuni prototipi e abbiamo pizzicato un muletto durante i test dinamici. Non preoccupatevi, non abbiamo preso un abbaglio e non si tratta di un’Audi Q3. Infatti, l’esemplare che vedete è sotto le mentite spoglie del SUV di Ingolstadt solo per questioni di “praticità”. Di fatto, la Terramar è basata proprio sul modello tedesco e per questo ne ha assunto le sembianze per il primo giro di collaudi.

Nuova Cupra Terramar: i prototipi ripresi durante i collaudi su stradaQUALCHE DETTAGLIO LA IDENTIFICA La Cupra Terramar abilmente camuffata è stata immortalata sui tornanti alpini, in una giornata autunnale, dove il Gruppo VW prova i suoi futuri modelli. Sebbene la carrozzeria provenga chiaramente dalla Q3, il prototipo è dotato di un paraurti anteriore specifico per Cupra, con prese d'aria e calandra più sottili. Tuttavia, questa zona del SUV non è quella definitiva e pronta per la produzione, come dimostrato da un confronto diretto con la foto ufficiale pubblicata a giugno scorso. Ma veniamo ad alcuni dettagli che, invece, sono più certi.

Nuova Cupra Terramar: arriverà anche con motori ibridi plug-inSUV MEDIO CON LOOK MODERNO La Cupra Terramar di serie sarà uno sport utility lungo 4,5 metri e non condividerà alcuna parte della carrozzeria con la “cugina” Audi Q3. L’iberica ha introdotto lo stile più evoluto di Cupra, con un anteriore privo di griglia, prese d'aria del paraurti più nitide e l’inedito motivo luminoso a LED con forma triangolare per i fari. Questo look aggiornerà l'intera gamma Cupra, incluse Leon, Formentor e Born, come parte dei prossimi restyling e la Casa spagnola ha confermato che Terramar condividerà la sua architettura – questa si – con l'Audi Q3, costruita sulla piattaforma MQB.

Nuova Cupra Terramar: utilizza lo stesso pianale MQB di Audi Q3LARGO ALL’ELETTRIFICAZIONE Il SUV dovrebbe essere disponibile con propulsori mild-hybrid e ibridi plug-in, come alternativa “convenzionale” alla Cupra Tavascan, che è completamente elettrica e basata sul pianale MEB del Gruppo VW. Da sottolineare che la Terramar dovrebbe anche essere l'ultima Cupra con un motore a combustione. La versione alla spina e-Hybrid (PHEV) punta a un'autonomia elettrica di circa 100 chilometri. Sebbene il costruttore non abbia rivelato ulteriori dettagli sul propulsore, questo potrebbe essere realizzato partendo dal 1.5 TSI Evo2, che è stato recentemente aggiornato. VW ha confermato che quest'ultimo potrà erogare fino a 268 CV ​​se combinato con un sistema elettrico in configurazione plug-in hybrid. La Cupra Terramar sarà prodotta in Ungheria insieme alle sorelle Audi Q3 e Q3 Sportback. Il lancio sul mercato è previsto per il 2024, quindi è probabile che i prototipi con un design più vicino a quello definitivo appariranno nel corso del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/11/2022