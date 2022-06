Cupra Terramar: ecco il nuovo SUV plug-in hybrid che sfida Alfa Tonale

Cupra Formentor? È un crossover sportivo: il primo vero SUV elettrificato del Marchio spagnolo sarà Cupra Terramar (qui una precedente anteprima), dice la Casa nel corso di una conferenza in cui annuncia anche i piani per la messa in produzione della cutycar elettrica Urban Rebel e del SUV a batterie Tavascan. Non molti i dettagli rivelati su Cupra Terramar, ma pare chiaro che sia destinato a sfidare Alfa Romeo Tonale e gli altri SUV di medie dimensioni: 4,5 metri di lunghezza e una gamma motori che vedrà per l'ultima volta sotto il marchio Cupra unità a benzina e Diesel, accanto a un plug-in hybrid di nuova generazione, con autonomia fino a 100 km in modalità elettrica. Cupra fa sapere che il SUV Terramar sarà prodotto in Ungheria nello stabilimento Audi di Györ: insieme all'Audi Q3, quindi, sulla piattaforma MQB aggiornata che equipaggerà i modelli ibridi plug-in del Gruppo Volkswagen di prossima generazione.

Cupra Terramar, il frontale

COME SARÀ FATTO Terramar prende il nome dallo storico circuito automobilistico di Sitges Terramar, a due passi dalla sede del Marchio a Martorell, Barcellona. Avrà ''proporzioni audaci con un design sorprendente'', dichiara Cupra. Il nuovo SUV intende ottenere un riposizionamento del marchio verso l'alto, andando ad aggredire il segmento di mercato in più rapida crescita. Il direttore del design di Cupra Jorge Diez anticipa che sarà un SUV sportivo ed emozionante, incarnerà perfettamente il DNA Cupra con forme audaci e un lungo cofano, che culmina con il frontale ispirato al tema dello ''shark nose'', a simboleggiare ''resistenza e determinazione a vincere''. In abitacolo, Diez promette ''la tecnologia più recente'' e ''interni orientati al guidatore''. L'arrivo è previsto nel 2024, stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/06/2022