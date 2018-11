Autore:

TOTONOME La prima, vera Cupra è attesa per il 2020 e sarà un SUV coupé (l'immagine in copertina è una ricostruzione). Oltre che una delle sette novità che Il marchio sportivo di Seat, al debutto all'ultimo salone di Ginevra con la Cupra Ateca, lancerà entro il 2021. Secondo indiscrezioni, il nome potrebbe essere Cupra Terramar, dal circuito di Sant Pere de Ribes, vicino a Sitges (Barcellona), strettamente legato alla storia di Seat.

ASSETTO ALTO, LINEA BASSA Cupra Terramar avrà una silhouette sportiva, questo è certo. Un posteriore sfuggente e una carrozzeria dalle linee dinamiche, com'è nel DNA di Seta. Ma sarà prima di tutto una Cupra, sia chiaro, e non una semplice Seat col tribale (il logo del marchio Cupra, ndr): solo dopo, probabilmente, il SUV coupé in questione potrebbe uscire marchiato Seat.

MOTORE Resta da capire il posizionamento: segmento D (quello della Stelvio, per intenderci) o più in basso? Il motore dovrebbe essere un duemila turbo benzina, lo stesso quattro cilindri che sulla Cupra Ateca ha raggiunto quota 300 cavalli. E l'ibrido? Non è da escludere che questo nuovo SUV si possa prestare ad uno schema meno tradizionale, con l'elettrico in aiuto nell'aumentare le performance di accelerazione. Ancora presto per parlarne, ma di sicuro nei prossimi mesi ci saranno aggiornamenti.