La Cupra Born corre veloce: è già ora di restyling?

PER LA SPAGNOLA È TEMPO DI MAKE-UP La Cupra Born, primo modello 100% elettrico della Casa spagnola, sembra si stia già preparando per un bel restyling. La versione di produzione della berlina elettrica spagnola ha debuttato a maggio 2021, con il primo modello uscito dalle catene di montaggio a settembre 2021. Un aggiornamento che potrebbe sembrare un po’ in anticipo rispetto alle tradizionali tempistiche ma, nonostante ciò, va sottolineato che Cupra ha recentemente presentato in anteprima alcuni rifacimenti per diversi modelli della sua gamma, tra cui Leon e Formentor, durante l'annuncio del SUV ibrido Terramar. Come suggeriscono le pellicole mimetiche, i cambiamenti a bordo della Cupra Born si concentreranno sull'avantreno.

Nuova Cupra Born: i collaudi su strada dei prototipi mimetizzati COME CAMBIA IL DESIGN La BEV dovrebbe essere aggiornata con un frontale diverso, senza griglia, combinato con prese d'aria del paraurti più sportive e un’impronta stilistica dei fari a LED più moderna. Il prototipo che vedete sulle strade innevate delle Alpi è ancora dotato dei vecchi proiettori, ma siamo ancora in una fase iniziale di sviluppo. Inoltre, possiamo anche vedere il sensore dei sistemi ADAS situato nella zona inferiore del paraurti. Il profilo e la zona posteriore sono identici al modello attuale, ma ci potrebbero essere anche nuovi cerchi in lega leggera. Quelli che vedete nelle foto sono solo un indizio e sono dotati di bulloneria extra per montare i sensori dei test su strada. Anche il logo posteriore è coperto nascosto, ma si tratta di una pratica comune sui prototipi, che vogliono tenere più nascoste le loro origini.

Nuova Cupra Born: cambierà soprattutto davantiPER ORA STESSA MECCANICA Non sappiamo se Cupra abbia in programma di aggiornare l'architettura MEB, ma ci sono voci su una variante più potente della Born con doppi motori elettrici, simile alla prossima VW ID.3 GTX. Attualmente, il modello è disponibile in versione con trazione posteriore e due diverse potenze: 150 CV e 231 CV. Sono offerte tre capacità della batteria, con 45 kWh, 55 kWh e 77 kWh, consentendo un'autonomia di guida compresa tra 340 e 540 km nel ciclo WLTP. Per ora è tutto, ma aspettiamo altre notizie sulla nuova Cupra Born nei prossimi mesi. Infine, ricordiamo che oltre alle elettrificate Leon, Formentor e Terramar, Cupra amplierà la sua gamma di veicoli elettrici con la Tavascan, l'equivalente della Volkswagen ID.4/ID.5.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/09/2022