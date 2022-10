Corrente alternata, continua o Ionity? Cupra ha la tariffa giusta per tutti

Ci sono sempre più auto elettriche ed elettrificate in circolazione, e chi se ne mette una in garage deve prepararsi a rivedere le proprie abitudini, in particolare per quanto riguarda il rifornimento. Analogamente a quanto fatto da molte altre case (Kia, Mercedes, Ford, ma anche le stesse Audi e Skoda, che fanno parte del gruppo Volkswagen come Cupra), anche il brand sportivo spagnolo ha lanciato il suo piano tariffario che permette di accedere a oltre 300mila punti di ricarica in tutta Europa.

Cupra Easy Chargin App, per la ricarica in tutta Europa

COME FUNZIONA Si chiama Easy Charging App, ed è un aggregatore di servizi di ricarica che permette di localizzare le colonnine della quasi totalità di gestori che operano in Europa, e di accedere ai punti di ricarica con una sola app, con tariffe e costi ben definiti.

L’OFFERTA La proposta di Cupra si basa su tre diversi piani tariffari: Free, Pure e Power, studiati per venire incontro alle diverse esigenze di utilizzo e frequenza di ricarica, a seconda che si utilizzino di più le colonnine in corrente alternata (più diffuse ed economiche ma più lente), in corrente continua (più veloci ma più costose e meno capillari) e Ionity, il servizio di ricarica ultra veloce.

Piano tariffario Free Pure Power Canone mensile 0 euro 4,99 euro 12,99 euro Tariffa AC/kWh 0,55 euro 0,39 euro 0,37 euro Tariffa DC/kWh 0,69 euro 0,49 euro 0,47 euro Ionity kWh 0,79 euro 0,79 euro 0,35 euro

I MODELLI ELETTRICI Al momento la gamma full electric di Cupra prevede la media Born, cugina di Volkswagen ID.3, a cui si aggiungeranno nel 2024 Tavascan e Terramar, due SUV alimentati a batterie. Nel 2025 arriverà invece la prima citycar elettrica realizzata sulla base del cattivissimo concept Urban Rebel. Per quanto riguarda le plug-in, al momento Cupra ha in listino Leon e-Hybrid (anche station wagon) e Formentor (qui la nostra prova).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/10/2022