Cupra Leon VZ Carbon: seduti, si guida

La controlli con la mente, l'auto. E prima ancora, con le braccia, con i piedi e col...sedere. È il fondoschiena che ''mappa'' l'asfalto e che trasmette gli input agli arti inferiori e superiori, ed è per questo che più siedi in basso, più possiedi il polso della situazione. Cupra Leon VZ Carbon per giocare a sentirsi un pilota vero, senza necessariamente infrangere il Codice della Strada. Con l’ultima arrivata nella gamma della propria hatchback 5 porte, il brand rende tributo alle auto da competizione: il badge VZ Carbon è sinonimo di spirito sportivo, ma anche raffinato.

SI SIEDA, DOTTORE Biglietto da visita di Cupra Leon VZ Carbon sono i sedili CUP Bucket Sabelt in pelle nera o blu Petrolio, che conferiscono una maggior tenuta laterale e sono posizionati più in basso per massimizzare lo spazio nell'abitacolo e offrire una posizione di guida più ergonomica e precisa. La contemporaneità dello stile viene poi esaltata dal cruscotto con cuciture in rame, sempre disponibile in nero o blu Petrolio, che ospita il volante Cupra Racing con comandi disegnati e posizionati ergonomicamente per avviare il motore e passare rapidamente alla modalità di guida Cupra.

VEDI ANCHE

BRAME DI RAME All'esterno, lo spoiler posteriore in fibra di carbonio color rame aiuta a migliorare il flusso d'aria sulla carrozzeria, riducendo la turbolenza. Completano il kit le minigonne laterali in alluminio scuro, i gusci degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio (color rame, claro), infine i cerchi in lega da 19 pollici (con inserti in rame, claro).

MOTORI E PREZZI Cupra Leon CZ Carbon disponibile nelle motorizzazioni turbo benzina 2.0 TSI 300 CV DSG e 2.0 TSI 245 CV DSG, ma anche in edizione ibrida plug-in 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG. Listino a partire da 47.800 euro chiavi in mano (1.4 e-Hybrid).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/07/2022