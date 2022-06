Cupra Tavascan: il SUV elettrico strizza l'occhio allo sport ma (ancora) non si mostra

L’APPARENZA INGANNA… Se pensate di guardare le foto di una versione particolare della Volkswagen ID.4 siete fuoristrada. In effetti, la somiglianza è notevole, ma il prototipo che avete sotto gli occhi è quello delle futura Cupra Tavascan. Il SUV sportivo 100% elettrico del costruttore spagnolo è in piena fase di collaudi e qui lo vediamo impegnato sulla pista del Nürburgring. In effetti, il muletto sta ancora vestendo i panni del cugino tedesco e le pellicole mimetiche applicate davanti e dietro nascondono le zone in cui la carrozzeria VW sarebbe troppo evidente e un po’ “scomoda” da mostrare. In ogni caso, qualunque cosa si nasconda sotto i rivestimenti, ci sono mille motivi per credere che il SUV spagnolo avrà un aspetto diverso dalla ID.4, in primis l’attenta ricerca di stile che ci ha sempre mostrato Cupra con i suoi modelli. La Tavascan concept è stata presentata nel 2019 come un crossover/coupé dai tratti affilati e aggressivi, con uno stile molto diverso dalla Volkswagen, nonostante fosse basata sulla stessa piattaforma costruttiva MEB.

Nuova Cupra Tavascan: il SUV elettrico spagnolo inizia i collaudi DESIGN MOLTO SIMILE AL CONCEPT L’amministratore delegato di Cupra Wayne Griffiths, nel frattempo, ha affermato che il modello di produzione sembrerà “molto, molto vicino al concept mostrato al pubblico”, quindi non c’è dubbio che la Tavascan avrà uno stile ben diverso dalla ID.4, da non lasciare deluso nessuno. Ma ciò che queste foto ci rivelano è che Cupra sta prendendo dannatamente sul serio il suo ruolo di marchio high performance del Gruppo VW, collaudando la Tavascan su uno dei tracciati più impegnativi al mondo e non solo su strada. Insomma, il messaggio è chiaro e gli spagnoli stanno cercando di ritagliarsi una nicchia sportiva nel mercato.

Nuova Cupra Tavascan: batteria da 77 kWh e autonomia di 450 kmTANTA POTENZA E BUONA AUTONOMIA Utilizzando l’architettura MEB, le informazioni su Tavascan Concept indicano che è equipaggiata con due motori EV capaci di erogare complessivamente 306 CV, per un tempo sullo 0-100 km/h di 6,5 secondi. Il pacco batteria agli ioni di litio ha una capacità di 77 kWh, che assicura un’autonomia nel ciclo combinato WLTP di 450 km per ogni singola carica. A ben vedere, questi sono tutti dati in linea con quelli che conosciamo per i modelli realizzati sulla piattaforma MEB. Per esempio, la ID.4 e la ID.5 GTX hanno potenza simile dai due motori, sebbene le versioni più recenti ora raggiungano un'autonomia fino a 500 km. Infine, parliamo dell’arrivo di Cupra Tavascan, che non sarà nell’immediato poiché dovremo aspettare oltre un anno per vederlo girare su strada nella sua veste definitiva, con l’arrivo previsto non prima del 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/06/2022