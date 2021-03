SEMPRE GREEN Prosegue l’elettrificazione della gamma Cupra, invero sempre piuttosto attenta all’ambiente e alle emissioni. Sono già diversi i modelli completamente elettrici in arrivo dalla casa sportiva spagnola nata da una costola di Seat: dalla El-Born su base ID.4 alla non ancora annunciata citycar, passando per il SUV coupé Tavascan. A questo si affiancano modelli con motori ibridi e plug-in, come quelli montati sulla Leon (anche in versione Sportourer).

OBIETTIVO 50% Ed è proprio la media spagnola a veder crescere la propria gamma di plug-in ibride, con il debutto a listino di Cupra Leon e-Hybrid 204 CV, che si affianca al modello da 245 CV. Obiettivo? Che le versioni ricaricabili rappresentino oltre la metà del volume totale delle vendite di quest’anno per il modello.

IL MOTORE Come per Formentor, e per molte altre plug-in ibride del gruppo Volkswagen, di cui Cupra fa parte, anche la Leon è mossa dal 1.4 turbo benzina TSI da 150 CV (110kW), affiancato da un motore elettrico da 115 CV (85kW) situato tra il quattro cilindri e la scatola del cambio, un DSG doppia frizione a sei rapporti. Potenza complessiva dei due motori: 204 CV (150kW) e coppia massima di 350 Nm. Lo scatto zero a cento è coperto in soli 7,5 secondi.

LA BATTERIA Anche qui, soluzione già vista sull’altra Leon e su molte altre plug-in del gruppo: pacco batterie agli ioni di litio da 12,8 kWh (lordi) alloggiate sotto i sedili posteriori e nel bagagliaio, che perde 110 litri nella versione due volumi (270 litri al posto dei 380 con motore a combustione interna) e 150 nella versione station wagon Sportourer (470 invece di 620). Autonomia dichiarata in elettrico: 63 km nel ciclo WLTP urbano. La ricarica richiede circa cinque ore se effettuata con la normale presa domestica da 2,3 kW, e tre ore e mezza usando una wallbox da 3,6 kW. Consumi tra 1,1 e 1,3 l/100 km, emissioni tra 26 e 29 g/km di CO2.

COM’È FATTA FUORI Esteticamente, la nuova Cupra plug-in monta cerchi in lega Performance da 18”, fari Full LED davanti e dietro con fascia luminosa posteriore a tutta larghezza, paraurti e spoiler posteriore sportivi, terminali di scarico (finti) e battitacco anteriore illuminato con il logo Cupra. All’interno troviamo invece il navigatore con display touch 10” e il Virtual Cockpit da 10,25”, luci ambientali e sedili sportivi. Nove i colori disponibili: gli opachi Petrol Blue e Grigio Magnetico, gli speciali Grigio Grafene e Rosso Intenso, quattro metallizzati (Bianco Nevada, Argento Urban, Grigio Magnetico e Nero Midnight) e il bianco (senza sovrapprezzo).

BELLA DA GUIDARE La dinamica di guida, punta di diamante di tutta la gamma Cupra, è assicurata dal controllo dinamico dell’assetto DCC, a cui si affiancano i consueti aiuti alla guida come il Lane Assist, il Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, il rilevamento stanchezza e la chiamata di emergenza. Sempre sul fronte della tecnologia, supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre a quattro prese USB tipo C. La app Cupra Connect permette di verificare sul proprio smartphone la posizione dell’auto e lo stato della vettura, comprese porte e luci, impostare avvisi di superamento di una determinata area, aprire e chiudere da remoto le porte o attivare le frecce per trovare più facilmente l’auto.

GLI OPTIONAL Su richiesta, è possibile ampliare la dotazione con i sedili avvolgenti in pelle Petrol Blue o Nero, con funzione di memoria per il sedile del conducente e Winter Pack (per lo sbrinamento rapido del parabrezza). Ancora, volante racing con pulsanti di avviamento e selettore della modalità di guida più sportiva Cupra, telecamera posteriore e assistente di parcheggio, ricarica wireless del telefono. ADAS racchiusi nei pacchetti L e XL: quest’ultimo permette la guida autonoma di livello 2 in autostrada.

I PREZZI Cupra Leon 1.4 e-Hybrid 204 CV attacca il listino a 37.700 euro chiavi in mano (che diventano 29.900 euro con gli incentivi statali e il contributo delle concessionarie); 38.450 euro il prezzo della Sportourer, che con contributo Cupra ed ecoincentivi diventano 30.650. Nel corso dell’anno arriverà anche il 2.0 TSI turbo benzina da 245 CV.