Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey, ancora più speciale

Con un SUV Cupra, ti distingui. Con un SUV Cupra ad alte prestazioni fai un figurone, sei tra i pochi a possederlo. Con la serie speciale del SUV Cupra, infine, farai parte di un club super esclusivo. Un club con mille iscritti in tutto il mondo, 999 per la precisione. Tanti quanti le unità che Cupra ha in programma per la produzione di Formentor VZ5 Taiga Grey, la nuova serie numerata della Formentor più peformante della gamma.

GRIGIO CORSA Individuata dal colore esclusivo Taiga Grey, l'edizione speciale di Cupra Formentor VZ5 (motore 5 cilindri turbo 2,5 litri da 390 cv di derivazione Audi RS3, trazione integrale con tecnologia Torque Splitter) offre di serie i fari LED Matrix, i cerchi in lega da 20 pollici specifici VZ5, il badge identificativo VZ5, inoltre Top View Camera, portellone elettrico con sistema “handsfree” ed estrattore posteriore con finiture in fibra di carbonio e 4 terminali di scarico.

VEDI ANCHE

NUMERO DI SERIE L’abitacolo respira la stessa sportività del design esterno. Spiccano in particolare la plancia e i sedili sportivi avvolgenti in Dinamica Black con inserti in pelle Dark brown e cuciture a contrasto e il volante racing Cupra. Un’incisione a laser della numerazione identifica l’esemplare dell’edizione limitata.

999 VOLTE SPECIALE L'assemblaggio di Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey è iniziato a fine giugno 2022 nello stabilimento di Martorell ed è limitato a sole 999 unità, facenti parte della tiratura esclusiva di 7.000 esemplari di Formentor VZ5. Ordini aperti, prezzo di 70.500 euro chiavi in mano.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/06/2022