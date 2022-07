Una settimana al volante della Cupra Formentor plug-in hybrid

Le auto di oggi sono tutte uguali, nessuno ha più il coraggio di osare. O forse sì? Al di là di un panorama automobilistico che vede sempre più modelli omogeneizzati, per adattarsi a quanti più mercati e clienti possibile, Cupra Formentor è un modello controcorrente. Aggressiva nello stile, a tratti spudorata. E che sa distinguersi nettamente anche nelle caratteristiche di guida. Ma lasciate che vi racconti tutto con ordine.

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid DSG Grigio Magnetico Opaco, vista laterale

Sono curve pericolose, quelle della Formentor: curve spigolose. C’è armonia e proporzione, nelle sue forme, ma anche una carica di aggressività difficile da contenere. L’auto in prova, vestita del particolare Grigio Magnetico Opaco che fa lievitare il costo finale di oltre 2.000 euro, non ci prova neppure a ingentilirla, ma anzi ne esalta la presenza scenica, creando un contrasto molto forte con gli emblemi color bronzo che campeggiano sul frontale e in coda, e richiamano nel loro stile i tatuaggi tribali. Tanta aggressività si rivolge a un pubblico dai gusti giovani, ma non mancano tinte più discrete per andare incontro a gusti più delicati. Anche se la delicatezza non è un tratto caratteriale che fa parte del patrimonio genetico Cupra.

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid DSG, lo stemma sul portellone posteriore: sembra un tatuaggio tribale

Cupra, per come la vedo io, è il lato più passionale del gruppo Volkswagen. E basta fare pochi chilometri di curve a passo sostenuto per capire che la Formentor ha un temperamento infuocato, anche in questa sua incarnazione plug-in hybrid, che dovrebbe fare tanto green. Era tanto che non guidavo un’auto così vivace tra le curve, capace di aggredire la traiettoria con il suo sterzo precisissimo e di pennellarla con un posteriore evidentemente messo a punto per scivolare in modo preciso e prevedibile, così da agevolare le svolte. Intendiamoci, la Formentor si guida come un’auto normalissima, finché le si chiede di farlo, ma quando voglio alzare il ritmo e cercare un maggior divertimento, mi concede molta più libertà della maggior parte delle pettinatissime auto di oggi.

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid DSG, il volante

SCUSI, VUOL BALLARE CON ME? Naturalmente ci sono tutti gli aiuti alla guida che servono per evitare che troppo divertimento si tramuti in un’esperienza spiacevole o – peggio – addirittura pericolosa: il temperamento sanguigno si può assaporare anche con la rete di sicurezza elettronica perfettamente attiva e funzionante. Un’opportunità in più per capire meglio le reazioni dell’automobile in tutta sicurezza. A complemento di quest’assetto così sfruttabile, c’è un motore plug-in hybrid che esalta il piacere di guida con la sua risposta pronta e un gran bel tiro in ripresa, frutto di una parte elettrica dalle spalle larghe e della perfetta simbiosi con il cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti DSG 6. In totale la potenza è di 204 CV e la coppia mantiene il picco massimo di 350 Nm tra 1.550 e 3.500 giri, a dare 205 km/h di velocità massima dopo uno 0-100 km/h in 7,8 secondi.

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid DSG, il selettore del cambio automatico a doppia frizione

LE VIRTÙ DELL’ELETTRIFICAZIONE Naturalmente la Formentor e-Hybrid sa anche essere una fumatrice beneducata, che smette all’occorrenza. Merito della batteria da 12,8 kWh, che le consente una discreta autonomia a motore spento: fino a 59 km a fronte di una ricarica di circa 5 ore da una normale presa domestica, o di 3 ore e mezza da una colonnina a 3,6 kW, dice Cupra. Da parte mia ho verificato tempi di ricarica in garage di 7 ore e 15 minuti, e un’autonomia superiore ai 51 km, che certo potevano avvicinarsi molto ai 59 promessi, sulla strada e con le condizioni di traffico ideali. Esaurito il contributo delle batterie, la Cupra non perde smalto in ripresa, e i consumi tendono a rimanere tra i 6,5 e i 7 l/100 km nel misto, stando al computer di bordo: una stima che dipende sempre e comunque come usate l’acceleratore.

VEDI ANCHE

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid DSG, il quadro strumenti

PREGO, GUIDA TU In viaggio mi sono reso conto di usare sempre più spesso il sistema di assistenza alla guida di livello 2, che evidentemente, a livello inconscio, mi trasmette un senso di fiducia e mi fa sentire più rilassato della media degli altri ''piloti automatici''. Curioso che il cruise control adattivo non consenta il superamento a destra consentito dalla legge: se viaggio a velocità codice sulla corsia più a destra (che quindi è libera) e raggiungo un’auto più lenta che rimane indebitamente nella corsia centrale – errore suo – il sistema mi impedisce di proseguire alla mia velocità e mi fa rallentare. È la scelta più sicura, dopotutto, ma un ''vaffa'' supplementare al tanghero che guida dove non dovrebbe non glielo leva nessuno!

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid DSG, lo schermo dell'infotainment

ELETTRONICA DA CONOSCERE Altra particolarità del cruise control adattivo è che i pulsanti + e - regolano la velocità di dieci in dieci chilometri l’ora: per correggere di un chilometro alla volta devo usare i tasti Set e Res. Il navigatore l’ho trovato poco intuitivo, ma il menu dell’infotainment mi è piaciuto, una volta che ho speso un po’ di tempo per personalizzarlo. Bene i comandi vocali, che hanno un livello di comprensione delle mie parole generalmente buono, anche se a volte sono stati un po’ lenti a interpretarle. Durante la mia prova, anche se la guida assistita e l'ACC erano spenti, l'auto tendeva a rallentare in modo diverso al rilascio dell'acceleratore, secondo che la strada fosse libera e rettilinea oppure che vi fossero rotonde, curve o altri veicoli: è una funzione predittiva che personalmente apprezzo poco - preferisco sapere sempre in anticipo le reazioni dell'auto - ma che si può spegnere da un menu accessibile dal display a centro plancia. Altra avvertenza è che l'auto scarica da Internet le preferenze dell'utente desiderato via Internet. Se non è stato impostato un profilo Ospite, lei ripristinerà a ogni avvio quelle dell'Utente Predefinito e quando lo fa interviene sulla regolazione degli specchi e cancella la destinazione impostata nel navigatore. Sinceratevi di avere e selezionare il vostro profilo, se non volete scherzi.

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid DSG, gli interni con i sedili sportivi opzionali

Lunga 4 metri e 45, la Formentor plug-in hybrid ha un abitacolo decisamente spazioso in rapporto alle dimensioni, mentre il bagagliaio è penalizzato dalle batterie del sistema ibrido, che limita la capacità a 345 litri se tutti i sedili sono in posizione: molto più generose le versioni con motore tradizionale, che vantano un minimo di 450 litri, nel caso delle Formentor a trazione anteriore, e 420 litri sulle Formentor a trazione integrale 4Drive; altri 10 litri in meno sulla VZ5 da 390 CV. Belli i sedili sportivi dell’esemplare in prova, che fanno perdonare qualche plastica dura di troppo in piena vista nella parte bassa dell’abitacolo.

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid DSG, il bagagliaio con i sedili posteriori reclinati

Cupra Formentor plug-in hybrid è disponibile in due versioni: quella da 204 CV della mia prova, che è scelta dalla metà dei clienti Cupra, parte da 40mila euro tondi. Mettiamoci un po’ di extra sfiziosi, dai sedili sportivi al tetto panoramico, i cerchi da 19” e la vernice opaca, la guida assistita di livello due, telecamera posteriore e sensori di parcheggio, e arriviamo a superare di pochissimo i 49.000 euro (ma ancora manca il portellone elettrico). E poi cìè la plug-in più potente, che per un prezzo base di 47.500 euro alza l’asticella fino a 245 CV. Ce n’è davvero bisogno? Al volante non ho sentito la mancanza di cavalleria extra, ma al cuor non si comanda. E se non riuscite proprio a trattenervi, sappiate che c’è anche la sportivissima variante Formentor VZ5 da 390 CV, che parte da 63.600 euro. Il modello più abbordabile? Quello con il millecinque turbo benzina da 150 CV, che viene via a partire da 33.150 euro.

Motore 1.395 cc, 4 cilindri turbo, plug-in hybrid a benzina Potenza massima 204 CV da 5.000 a 6.000 giri Coppia massima 350 Nm da 1.550 a 3.500 giri Velocità 205 km/h 0-100 km/h 7,8 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 6 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,45 x 1,84 x 1,51 m Bagagliaio Da 345 litri Peso 1.681 kg con pilota a bordo Prezzo Da 40.000 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/07/2022