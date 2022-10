Cupra Leon, anche la sportiva spagnola cede al fascino dell’ibrido

Dopo la versione ad alto tasso di sportività VZ Carbon, la hot hatchback spagnola si arricchisce di un modello più attento all’ambiente, con motorizzazione mild hybrid da 48V. Il motore di Cupra Leon 1.5 Hybrid è lo stesso quattro cilindri montato dalla Golf eTSI, con 150 CV di potenza (110 kW) e 250 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico DSG a doppia frizione. Il sistema ibrido abbina al motore termico un alternatore e una batteria agli ioni di litio a 48V, che permette di muoversi a motore spento in alcune situazioni (in manovra, o in coasting), di recuperare energia in frenata e dare un piccolo aiuto al motore in fase di accelerazione.

Cupra Leon 1.5 Hybrid mHEV, visuale di 3/4 posteriore

DOTAZIONE Piuttosto ricca la dotazione di serie di Cupra Leon 1.5 Hybrid, con schermo dell’infotainment da 10”, cruise control adattivo e abbaglianti automatici, fari full LED davanti e dietro con indicatori di direzione posteriori dinamici. Su richiesta i cerchi da 18” color rame (vera e propria firma cromatica del brand spagnolo) e i fari a matrice di LED (a 730 euro). All’interno, sedili sportivi in tessuto oppure - sempre su richiesta - sedute avvolgenti in pelle color blu petrolio oppure nero, abbinate al cruscotto con cuciture dedicate.

Cupra Leon 1.5 Hybrid mHEV, gli interni

E PER FINIRE... La dotazione di Cupra Leon 1.5 Hybrid può essere arricchita con i seguenti due pacchetti

Technology Pack (1.550 euro), che comprende l’infotainment da 12” con navigatore connesso, aiuti alla guida e piastra di ricarica wireless per gli smartphone

(1.550 euro), che comprende l’infotainment da 12” con navigatore connesso, aiuti alla guida e piastra di ricarica wireless per gli smartphone Design Pack Copper (1.000 euro), con cerchi in lega Performance Machined da 18” color rame, spoiler sul tetto di color nero e pedaliera in alluminio scuro

Cupra Leon 1.5 Hybrid mHEV, i cerchi da 18'' color rame su richiesta

QUANTO COSTA, LE OFFERTE Cupra Leon 1.5 Hybrid ha un prezzo di listino di 34.050 euro, ed è in promozione a 30.000 euro tondi tondi fino al 31 ottobre. In alternativa, l’auto può essere acquistata con la formula Cupra Way: 5.900 euro di anticipo, 35 rate mensili da 295 euro (interessi 3.676,91 euro, TAN 5,99%, TAEG 7,08 %), con valore futuro garantito pari alla rata finale di 17.084,88 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/10/2022