Cupra Formentor e Ateca Tribe Edition, l'alta uniforme del capo tribù

Fantasia, energia, sfida al convenzionale. Le fondamenta concettuali Cupra trovano in Ateca e Formentor ''Tribe Edition'', versioni speciali create dai ''Master'' della vivacissima Cupra Tribe, la loro massima espressione. Nuovi colori, nuovi dettagli di design esterni e interni (vedi gallery). Start della produzione entro dicembre 2022, prezzi ed eventuali tempi di uscita in Italia ancora sconosciuti. Ma se il nostro mercato fosse escluso, sarebbe un peccato, voi che dite?

Cupra Formentor Tribe Edition

FORMENTOR Disponibile per tutte le varianti VZ con motore a benzina (il 4 cilindri 2 litri da 245 cv o 310 cv, il 5 cilindri 2,5 litri da 390 cv), l'edizione Tribe Edition del SUV ''nativo'' Cupra alza l'asticella della personalizzazione grazie a elementi come la scritta Cupra in cromo scuro o per la tinta in nero sportivo opaco di griglia anteriore, calotte specchi retrovisori esterni e cerchi in lega da 19 pollici. Ma il biglietto da visita è il nuovo colore esterno Cliff Grey, ancora più audace dell'opzione Midnight Black. All'interno, la Formentor ''capotribù'' si distingue invece per il nuovo ambiente nero con sedili speciali Dinamica e pelle Nappa e pedali Dark Alu.

VEDI ANCHE

Cupra Ateca Tribe Edition

ATECA A sua volta, il trattamento Tribe Edition riservato alla declinazione Cupra del SUV Seat (col 2.0 TSI da 300 cv) aggiunge profondità al suo aspetto tramite i dettagli di carrozzeria in Magic Black e Dark Camouflage, abbinati ai nuovi ed esclusivi cerchi in lega da 20 pollici in due tonalità, nero opaco e rame. Pinze dei freni Brembo in rame e lettering Cupra in cromo nero completano un look esterno davvero raffinato. Idem gli interni: sedili avvolgenti Dinamica a due tonalità, nero e grigio squalo.

Ateca Tribe Edition: che cerchi!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/11/2022