Ride 5, si corre solo sulla next-gen: trailer e data di uscita del videogame

Ride 5 arriverà il prossimo 24 agosto, sviluppato come sempre da Milestone, lo studio milanese che ci ha regalato la serie MotoGP (il prossimo capitolo arriverà a giugno) e Hot Wheels Unleashed, di cui - visto il successo - immaginiamo sia in cantiere un seguito.

SOLO NEXT-GEN Il quinto capitolo del simulatore di corse su due ruote è anche il primo gioco sviluppato dalla casa milanese disponibile solo sulle piattaforme di nuova generazione, quindi PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Restano fermi ai box i possessori di PlayStation 4 e Xbox One, insomma.

LE NOVITÀ Focalizzata come sempre sul giocatore e la sua progressione nel mondo virtuale di Ride, la modalità carriera si presenta rinnovata da cima a fondo, con un narratore che introduce i diversi eventi di gioco e i progressi compiuti. Per rendere il tutto ancor più pepato, nel corso della carriera verranno presentati dieci avversari, ciascuno con una sua personalità e una caratterizzazione estetica, rivali da battere per poter raggiungere la vetta della classifica. Ciliegina sulla torta, una serie di sfide secondarie che porta a oltre 200 gli eventi giocabili. Piccole novità anche per le Endurance, con supporto per salvataggio e riavvolgimento durante le gare.

IN MANO AI GIOCATORI Uno dei punti di forza della serie è sempre stata la sua capacità di permettere al giocatore di confezionarsi un’esperienza su misura, e questo quinto capitolo non fa eccezione: c’è la modalità Race Creator per dar vita a scenari e gare custom, e ci sono gli editor per personalizzare moto, tute e caschi. Ancor più importante, ci sono nuovi aiuti - attivabili su richiesta - che rendono il gioco ancor più accessibile ai neofiti e ai meno esperti, con freni e curve assistiti, sterzo e acceleratore automatici, traiettoria ideale e molto altro.

EYE CANDY L’abbandono delle “vecchie” PS4 e Xbox One ha permesso agli sviluppatori di sfruttare al massimo la potenza delle nuove console, sia per quanto riguarda la grafica sia - ancor più importante - per quanto riguarda la simulazione, che promette di essere la più realistica e autentica della serie.

SENTI COME PIOVE Come in MotoGP23, anche in Ride 5 debutta il nuovo meteo dinamico, che calcola in tempo reale temperatura di pista e aria, modificando le condizioni della pista (e quindi la tenuta di strada) durante le gare, aggiungendo una importante dimensione strategica alle corse. Cambia anche il cielo sopra la testa dei piloti, che abbandona la tecnologia bidimensionale basata su foto reali a nuvole simulate in tre dimensioni.

FATTI SOTTO Sempre più importante e sofisticata la modalità multiplayer, che permette sfide online tra possessori di console diverse (PlayStation 5 vs Xbox Series X | S) o tra store differenti (Steam vs Epic), con classifiche locali e mondiali. Da ultimo, lungamente richiesto dalla community dai tempi di Ride 2, torna anche lo split screen per due giocatori, per partite con schermo condiviso sulla stessa console.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/04/2023