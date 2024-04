Anteprima Formula E Eprix Misano 2024: orari tv, meteo, circuito

Tutte le info utili per seguire live il quinto weekend del mondiale elettrico 2024: il dettaglio degli orari tv, il meteo, il circuito e la storia dell'appuntamento in Italia

Quale miglior momento nella stagione per il doppio Eprix in Italia, se non dopo la splendida vittoria della Maserati di Maxi Gunther a Tokyo? Esaurita la prima parte extra-europea del Mondiale di Formula E, la serie elettrica sbarca nel vecchio Continente e lo fa proprio nel nostro Paese con l'appuntamento inedito di Misano Adriatico: il circuito intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli ospita infatti per la prima volta le monoposto full electric per una doppia tappa che promette adrenalina ed emozioni, in sostituzione di Roma. Dopo cinque vincitori diversi nelle prime cinque gare della stagione, qualcuno sarà in grado di ripetersi e prendere il largo in classifica?

FORMULA E EPRIX MISANO 2024, TUTTE LE INFO UTILI

Misano si rifà il look proprio per ospitare le monoposto elettriche più veloci al mondo. Il circuito, che comunque con i suoi 3.381 metri rimane uno dei più lunghi dell'intero calendario iridato, è accorciato solo di qualche curva rispetto alla sua versione originale utilizzata nel Motomondiale e dalle categorie GT. La nuova versione della pista gira in senso orario e consta di 14 curve, alternando pieghe molto veloci a sezioni più lente dove conta un buon bilanciamento. Certo è che, al contrario della maggior parte degli altri tracciati della Formula E, la pista di Misano è una pista permanente e questo può influire sia in termini di asfalto e gestione delle gomme, che di spazi e possibilità per i sorpassi.

Eprix Misano 2024: la mappa del circuito | Foto: Formula E

La gara di Misano è una novità assoluta nel calendario della Formula E, e quindi non ci sono delle vere statistiche relative alle passate edizioni sulla pista romagnola. Allo stesso tempo, però, la serie elettrica ha una lunga tradizione in Italia, visto che dal 2018 al 2023 si sono disputati ben 8 Eprix sul circuito cittadino dell'Eur, a Roma. Il più a suo agio nella Capitale è sempre stato Mitch Evans, che ha addirittura ben 4 successi all'attivo (2019, gara-1 e gara-2 nel 2022, gara-1 nel 2023). Un trionfo a testa, invece, per Sam Bird (2018), Jean-Eric Vergne (gara-1 2021), Stoffel Vandoorne (gara-2 2021) e Jake Dennis (gara-2 2023).

EPRIX MISANO 2024, ORARI TV E WEB

VEDI ANCHE

Cambia la pista ma non la tradizione recente dell'Eprix in Italia, che sin dal 2021 si disputa in un doppio appuntamento al sabato e alla domenica. Con l'arrivo in Europa, la Formula E ha organizzato anche una sessione di test per i rookie (chiamata Prove Libere 0) al venerdì pomeriggio, prima delle tradizionali prime libere del weekend. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Misano:

Prove Libere 0 – Venerdì 12 aprile ore 14.30 : YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 1 – Venerdì 12 aprile ore 17.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 2 – Sabato 13 aprile ore 08.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica 1 – Sabato 13 aprile ore 10.20: Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara 1 – Sabato 13 aprile ore 15.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport 2 e Discovery+.

Prove Libere 3 – Domenica 14 aprile ore 08.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica 2 – Domenica 14 aprile ore 10.20: Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara 2 – Domenica 14 aprile ore 15.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport 2 e Discovery+.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Tokyo 2024: La festa per Gunther | Foto: Maserati MSG Racing

Temperature miti e giornate soleggiate attendono i protagonisti della Formula E e tutto il pubblico che vorrà recarsi in circuito per assistere alle due gare del Mondiale per monoposto elettriche. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Weather.com:

Venerdì 12 aprile – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 13-21°C.

Sabato 13 aprile – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 13-21°C.

Domenica 14 aprile – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 15-23°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2024 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 10 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 09/04/2024