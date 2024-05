Eprix Berlino-2 2024: Da Costa centra il primo successo, Cassidy consolida la leadership

È Antonio Felix Da Costa a uscire vincitore dal secondo Eprix di Berlino disputato nel pomeriggio sul circuito allestito all’interno del parco dell’ex aeroporto di Tempelhof. In una gara che ha seguito la stessa falsariga di quella andata in scena nella giornata di sabato, alla fine è stato il portoghese di casa Porsche a prendere la leadership e a mantenerla nei giri finali grazie a un’ottima gestione della batteria residua: scattato dalla decima posizione e protagonista di una bella rimonta, Da Costa dunque vendica la squalifica incassata nella tappa di Misano centrando il primo successo stagionale e il terzo nella storia dell’Eprix berlinese.

Eprix Berlino 2024: Antonio Felix Da Costa (Porsche) | Foto: Formula E

CASSIDY CONSOLIDA Alle spalle del pilota Porsche troviamo due grandi protagonisti del weekend: al secondo posto c’è un Nick Cassidy che ha tagliato il traguardo in scia di Da Costa, ma che può comunque sorridere per aver consolidato la leadership in classifica Piloti; alle sue spalle la Nissan di Oliver Rowland, terzo come in gara-1 e sempre più maestro di regolarità (sesta top-3 nelle ultime otto gare) in un campionato che solitamente premia più la costanza che gli exploit al vertice. Discreta anche la prestazione dell’altro pilota Porsche, Pascal Wehrlein, quarto ai piedi della zona podio e davanti all’Andretti-Porsche del poleman Jake Dennis.

Eprix Berlino 2024: Cassidy (Jaguar) e Da Costa (Porsche) | Foto: Formula E

GLI ALTRI Raccolgono punti anche Mitch Evans, sesto con la seconda Jaguar, Jehan Daruvala (Maserati), Taylor Barnard (McLaren), Joel Eriksson (Envision) e Jean-Eric Vergne (DS Penske). In classifica adesso Cassidy conduce con 140 punti, 16 in più di Wehrlein e 22 in più di Rowland, con Dennis a -38. Salto in avanti per Da Costa, che si inserisce all’ottavo posto a quota 59, mentre tra i team continua il dominio di casa Jaguar, che chiude il weekend con 54 lunghezze sugli inseguitori della Porsche. Prossimo appuntamento tra due settimane, nel weekend del 25 e 26 maggio, con la doppia tappa in Cina (dopo cinque anni di assenza dal Paese a causa delle restrizioni per la pandemia) sul circuito permanente di Shanghai.

Formula E Eprix Berlino-2 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 47:55.043 41 25 2 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +0.691 41 19 3 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +2.820 41 15 4 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +4.147 41 12 5 Jake DENNIS Andretti Formula E +4.548 41 13 6 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +4.953 41 8 7 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing +6.032 41 6 8 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E Team +6.698 41 4 9 Joel ERIKSSON Envision Racing +7.119 41 2 10 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +7.357 41 1 11 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM +8.204 41 12 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team +10.349 41 13 Sergio SETTE CÂMARA ERT Formula E Team +10.403 41 14 Paul ARON Envision Racing +11.124 41 15 Kelvin VAN DER LINDE ABT CUPRA FORMULA E TEAM +11.780 41 16 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +12.143 41 17 Dan TICKTUM ERT Formula E Team +12.642 41 18 Jordan KING MAHINDRA RACING +16.494 41 19 Norman NATO* Andretti Formula E +20.851 41 20 Stoffel VANDOORNE** DS PENSKE +36.753 41 21 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team Ritirato 24 22 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing Ritirato 10

Nick Cassidy, +1 punto per il giro più veloce della gara in top-10.

Jake Dennis, +3 punti per la pole position.

*Norman Nato, +5 secondi di penalità per aver causato l'incidente con Sacha Fenestraz.

**Stoffel Vandoorne, +10 secondi di penalità per aver causato l'incidente con Sacha Fenestraz.

Pubblicato da Alessio Ricci, 12/05/2024