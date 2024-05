Anteprima Formula E Eprix Berlino 2024: orari tv, meteo, circuito

Tutte le info utili per seguire live il settimo weekend del mondiale elettrico 2024: il dettaglio degli orari tv, il meteo, il circuito e la storia dell'appuntamento in Germania

Archiviata la spettacolare tappa di Monte Carlo, la Formula E torna a... casa per uno degli appuntamenti tradizionali del calendario della serie. Le monoposto elettriche scendono infatti in pista a Berlino per l'Eprix storicamente più presente nella storia della categoria, dove nel 2020 segnato dalla pandemia da Covid-19 si disputarono ben sei gare di fila per chiudere la stagione. Su una pista completamente rinnovata, ma sempre realizzata all'interno dello splendido parco cittadino dell'ex aeroporto di Tempelhof, riparte la caccia a Pascal Wehrlein, che sogna il successo sulla pista di casa sfidando i soliti rivali della Jaguar dominatori dell'appuntamento monegasco. Chi avrà la meglio nella doppia tappa di Berlino?

FORMULA E EPRIX BERLINO 2024, TUTTE LE INFO UTILI

Dopo aver trovato una certa continuità con relativamente poche modifiche tra il 2017 e il 2023, il circuito di Berlino-Tempelhof si rifà completamente il look. La pista, adesso lunga 2.343 metri, consta di 15 curve ed alterna i soliti lunghi rettilinei ad alcune importanti staccate dove sarà possibile tentare il sorpasso. Il tutto sulla solita superficie in cemento praticamente unica nel suo genere all'interno del calendario Formula E.

Eprix Berlino 2024: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Come detto, la gara di Berlino è ormai un grande classico del calendario, essendosi disputata già in 18 occasioni. Un Eprix che però non conta grandi specialisti, visto che sono solo in tre i piloti ad aver trionfato due volte: Sebastien Buemi si è imposto nel 2016 (sul circuito cittadino non realizzato all'interno dell'ex aeroporto) e in gara-2 nel 2017; Lucas Di Grassi, vincitore nel 2019 e in gara-1 nel 2021; Antonio Felix Da Costa, che ha vinto gara-1 e gara-2 nel 2020. Un successo a testa per Jerome D'Ambrosio (2015), Felix Rosenqvist (gara-1 2017), Daniel Abt (2018), Maximilian Gunther (gara-3 2020), Jean-Eric Vergne (gara-4 2020), Oliver Rowland (gara-5 2020), Stoffel Vandoorne (gara-6 2020), Norman Nato (gara-2 2021), Edoardo Mortara (gara-1 2022), Nyck De Vries (gara-2 2022), Mitch Evans (gara-1 2023) e Nick Cassidy (gara-2 2023). Tra le squadre, primeggiano a quota tre successi DS e Audi.

Formula E 2023: vista aerea del circuito di Berlino-Tempelhof | Foto: Fia Formula E

EPRIX BERLINO 2024, ORARI TV E WEB

VEDI ANCHE

Si conferma il classico schema utilizzato dalla Formula E nei weekend con un doppio appuntamento, con partenza già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Berlino:

Prove Libere 1 – Venerdì 10 maggio ore 17.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 11 maggio ore 08.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 11 maggio ore 10.20: Sportmediaset.it.

Gara 1 – Sabato 11 maggio ore 15.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport 2.

Prove Libere 3 – Domenica 12 maggio ore 08.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 12 maggio ore 10.20: Sportmediaset.it.

Gara 2 – Domenica 12 maggio ore 15.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport 2.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Monte Carlo 2024: Mitch Evans (Jaguar) | Foto: Formula E

Temperature miti e giornate soleggiate attendono i protagonisti della Formula E nel fine settimana di Berlino, con la sola eccezione del sabato in cui il cielo sarà un po' nuvoloso. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Weather.com:

Venerdì 10 maggio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 12-21°C.

Sabato 11 maggio – Nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 9-21°C.

Domenica 12 maggio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 9-21°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2024 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 10 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 08/05/2024