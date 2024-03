Anteprima Formula E Eprix Tokyo 2024: orari tv, meteo, circuito

L’emozionante tappa di San Paolo del Brasile ci regala un Mondiale di Formula E più aperto che mai: la vittoria di Sam Bird con la McLaren motorizzata Nissan dimostra che la lotta al vertice non è solo questione tra Jaguar e Porsche, ma che anche altri Costruttori possono avvicinarsi e inserirsi nella bagarre. Ed è proprio con queste prospettive che i team e i piloti approcciano il fine settimana di Tokyo, che vede il debutto assoluto della capitale giapponese nel calendario della serie elettrica: anche stavolta ci saranno sorprese?

FORMULA E EPRIX TOKYO 2024, TUTTE LE INFO UTILI

Situato a pochi minuti dal centro città, il circuito dell'Eprix di Tokyo che nasce nei pressi del Tokyo International Exhibition Centre ha due diverse anime: da un lato, c'è un primo settore lento e tortuoso, dall'altro la restante parte veloce e fluente. Per questo, trovare il giusto bilanciamento di setup sarà la chiave per emergere tra le 20 curve di questa pista da 2.585 metri, che conta quattro rettilinei ad alta velocità alternati a violente staccate in cui sarà possibile compiere manovre di sorpasso.

Eprix Tokyo 2024: la mappa del circuito | Foto: Formula E

L'Eprix di Tokyo è il primo della storia nella città ma anche in tutto il Giappone. Per questo motivo non ci sono ancora delle vere statistiche di cui parlare, anche se è il caso di ricordare che sarà la gara di casa per la Nissan (e in parte anche per la McLaren, che monta il powertrain della casa nipponica). La categoria non vanta neppure una grande tradizione di piloti giapponesi, che complessivamente hanno corso solo 5 appuntamenti elettrici: Kamui Kobayashi è stato l'ultimo a gareggiare in Formula E nella stagione 2017-2018, mentre nel campionato d'esordio 2014-2015 si sono visti in pista Sakon Yamamoto e Takuma Sato, unico a riuscire a raccogliere un punto in classifica.

Il quinto round del Mondiale 2024, torna al classico schema del singolo Eprix di scena al sabato, con le prove libere 1 in programma nella giornata di venerdì. Gli orari, considerando il fuso orario, non sono però dei più favorevoli per gli spettatori italiani, sebbene sia confermata la diretta in chiaro della gara sulle reti Mediaset. Per quanto concerne le pay-tv, quest'anno i diritti del campionato elettrico sono del gruppo Warner Bros Discovery, che trasmette sui canali Eurosport e in streaming su Discovery+. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Tokyo:

Prove Libere 1 – Venerdì 29 marzo ore 08.25: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 2 – Venerdì 29 marzo ore 23.55: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica – Sabato 30 marzo ore 02.20: Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara – Sabato 30 marzo ore 07.03: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport 2 e Discovery+

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Tokyo 2024: lo skyline della città | Foto: Formula E

Il quarto appuntamento round della stagione 2024 di Formula E si corre in Giappone in condizioni meteo piuttosto favorevoli, ad eccezione del venerdì in cui potrebbe esserci il rischio pioggia. Per il resto il clima sarà mite con temperature massime intorno ai 25 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 29 marzo – Pioggia e schiarite, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 13-22°C.

Sabato 30 marzo – Sereno o poco nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 9-24°C.

Pubblicato da Alessio Ricci, 27/03/2024