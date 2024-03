Anteprima Formula E Eprix San Paolo del Brasile 2024: orari tv, meteo, circuito

La Formula E torna in pista per il suo quarto round stagionale, dopo l'apertura a Città del Messico e il doppio appuntamento di Ad Diriyah. A ospitare le monoposto elettriche è San Paolo del Brasile con un circuito cittadino che è stato tra le grandi novità della stagione 2023. L'avvio di campionato ha confermato la lotta al vertice tra la Porsche e la Jaguar, che con il neozelandese Nick Cassidy sta già tentando la fuga in classifica Piloti: sarà lui ad avere la meglio o ci sarà qualche rivale (o magari qualche outsider, in perfetto stile Formula E) a batterlo?

FORMULA E EPRIX SAN PAOLO 2024, TUTTE LE INFO UTILI

La pista cittadina di San Paolo non è un circuito come gli altri: per festeggiare la propria tradizione, il comitato organizzatore dell'Eprix ha infatti scelto per il secondo anno di fila di far correre le monoposto di Formula E sfruttando gli spazi del celebre Sambodromo dove ogni anno si celebra uno dei carnevali più colorati e spettacolari al mondo. La pista ha subito qualche piccolo ritocco rispetto alla stagione scorsa, passando da 2.96 a 2.93 km: cambiamenti che ovviamente non ne snaturano le caratteristiche di pista molto veloce con tanti rettilinei, curve a 90 gradi e due chicane per favorire i sorpassi.

Eprix San Paolo 2024: la mappa del circuito | Foto: Formula E

L'Eprix di San Paolo è il secondo della storia della Formula E. Nel corso dell'edizione 2023 si è registrato un vero trionfo della Jaguar, con Mitch Evans vincitore, Nick Cassidy (all'epoca su Envision-Jaguar) in seconda posizione e Sam Bird al terzo posto. La pole position era invece andata al pilota di casa DS-Penske, Stoffel Vandoorne.

Il quarto round del Mondiale 2024, torna al classico schemda del singolo Eprix di scena al sabato, con le prove libere 1 in programma nella giornata di venerdì. Confermata la diretta in chiaro della gara sulle reti Mediaset mentre, per quanto concerne le pay-tv, quest'anno i diritti del campionato elettrico sono del gruppo Warner Bros Discovery, che trasmette sui canali Eurosport e in streaming su Discovery+. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di San Paolo del Brasile:

VEDI ANCHE

Prove Libere 1 – Venerdì 15 marzo ore 20.25: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 2 – Sabato 16 marzo ore 11.25: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica – Sabato 16 marzo ore 13.40: Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara – Sabato 16 marzo ore 18.03: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 1 e Discovery+

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E 2023: Vista aerea della città di San Paolo | Foto: Fia Formula E

Il quarto appuntamento round della stagione 2024 di Formula E si corre in Brasile in condizioni meteo piuttosto favorevoli: il clima sarà caldo e soleggiato con temperature massime superiori ai 30 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 15 marzo – Parzialmente nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 22-33°C.

Sabato 16 marzo – Per lo più nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 22-33°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2024 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 10 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/03/2024