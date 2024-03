Eprix San Paolo 2024: Bird fa esultare la McLaren, Evans beffato alla penultima curva

Sam Bird torna al successo in Formula E regalando la prima vittoria della storia delle corse elettriche alla McLaren. Il pilota inglese ha infatti trionfato a sorpresa nell’Eprix di San Paolo del Brasile, riuscendo a beffare a sole tre curve dalla fine con un bel sorpasso all’esterno l’ex compagno di squadra in Jaguar Mitch Evans, che sembrava ormai involato verso la prima vittoria in stagione. In una serata all’insegna dello show e dei sorpassi clamorosi, da segnalare anche la spettacolare manovra di Oliver Rowland, che ha regalato alla Nissan il terzo posto alle spalle di Bird ed Evans, superando grazie a una migliore uscita dall’ultima curva la Porsche ufficiale del poleman Pascal Wehrlein e l’Andretti-Porsche di Jake Dennis. Non a caso, l’ultimo giro dell’Eprix brasiliano sarà ricordato come uno dei più folli della storia della Formula E.

THIS MOMENT. 🤯



This is one of the greatest overtakes in Formula E history and we will not be told otherwise. #SaoPauloEPrix@SamBirdOfficial 👏 pic.twitter.com/gFENTppncK — Formula E (@FIAFormulaE) March 16, 2024

RIMONTA MASERATI Da segnalare anche l’incredibile rimonta della Maserati con Maximilian Gunther che, penalizzato di 20 posizioni in griglia e con un ulteriore Stop&Go di dieci secondi per aver sostituito le componenti della power unit oltre il limite consentito, è scattato ultimissimo e ha poi rimontato fino al nono posto sfruttando l’ingresso della Safety Car che ha ricompattato il gruppo in due occasioni. Davanti a Gunther e alle spalle dei piloti già citati in top-5, troviamo la Porsche di Antonio Felix Da Costa in sesta piazza, seguita dalle due DS Penske di Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne. Decimo e ultimo posto in zona punti per la Envision-Jaguar di Sebastien Buemi, che porta a casa anche il punto extra per il giro più veloce della gara.

VEDI ANCHE

Gli highlights completi dello spettacolare Eprix di San Paolo del Brasile 2024

CASSIDY KO Giornata da dimenticare invece per il leader del campionato Nick Cassidy, che comunque riesce a mantenere la vetta della classifica Piloti nonostante un doloroso zero: il neozelandese è infatti andato rovinosamente contro il muro dopo che l’alettone anteriore, danneggiato in un precedente contatto, è finito sotto le ruote anteriori togliendo direzionalità alla sua Jaguar. Il tentativo di fuga nella generale è quindi stoppato da Pascal Wehrlein, che recupera 15 punti anche grazie alla pole position e si riporta a -4 dalla vetta. Terzo posto per Evans e Vergne, che pagano 18 punti di gap dal leader, seguiti dal campione in carica Jake Dennis (38 punti, -19 da Cassidy). La Formula E torna in pista tra due settimane con l’attesissimo primo Eprix di Tokyo in programma il 30 marzo.

Eprix San Paolo 2024: la partenza | Foto: Formula E

Formula E Eprix San Paolo 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team 53:03.071 34 25 2 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +0.564 34 18 3 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team 3.540 34 15 4 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E 3.629 34 15 5 Jake DENNIS Andretti Formula E 3.722 34 10 6 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 5.567 34 8 7 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE 6.006 34 6 8 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE 6.817 34 4 9 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing 8.085 34 2 10 Sebastien BUEMI Envision Racing 8.610 34 2 11 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team 9.277 34 12 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING 9.762 34 13 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM 10.819 34 14 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING 13.677 34 15 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing 14.379 34 16 Dan TICKTUM ERT Formula E Team 17.884 34 17 Norman NATO Andretti Formula E 18.889 34 18 Robin FRIJNS Envision Racing 19.124 34 19 Jack HUGHES NEOM McLaren Formula E Team Ritirato 31 20 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM Ritirato 25 21 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing Ritirato 14 22 Sergio SETTE CÂMARA* ERT Formula E Team Squalificato 34

Sebastien Buemi, +1 punto per il giro più veloce della gara tra i piloti in top-10.

Pascal Wehrlein, +3 punti per la pole position.

*Sergio Sette Camara, squalificato per aver usato la potenza della batteria oltre il limite ammesso.

Pubblicato da Alessio Ricci, 17/03/2024