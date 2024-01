Anteprima Formula E Eprix Ad Diriyah 2024: orari tv, meteo, circuito

La vittoria di Pascal Wehrlein a Città del Messico ha permesso alla Porsche di cominciare al meglio la stagione Formula E 2024. I rivali sono però agguerriti e le condizioni particolari in cui si è corso nell’appuntamento di apertura del Mondiale – a oltre 2.238 metri di altitudine con l’aria rarefatta che non permette alle auto di funzionare al meglio delle proprie capacità – lasciano pressoché intatti i dubbi della vigilia. Quesiti a cui però il doppio Eprix di Ad Diriyah, in Arabia Saudita, promette di dare le prime interessanti risposte: sarà ancora la Porsche (con la scuderia cliente Andretti) la macchina da battere, o Jaguar (ed Envision), DS e Maserati riusciranno a dare del filo da torcere alla casa tedesca?

FORMULA E EPRIX AD DIRIYAH 2024, TUTTE LE INFO UTILI

Tappa d’apertura del campionato per ben quattro anni fino al 2023, il circuito di Ad Diriyah è ormai uno dei grandi classici del calendario Formula E. La pista, che sorge nei pressi del sito Unesco alle porte della capitale saudita Riyadh, ospita le monoposto elettriche in orario serale, sotto le luci dei riflettori artificiali. Immutato anche il percorso, che resta identico a quello visto già nelle edizioni scorse: la pista è infatti lunga 2.495 metri, gira in senso orario e consta di 21 curve alternando rettilinei e frenate brusche dove è possibile sorpassare, a un tratto centrale misto veloce con tante curve in successione, dove è essenziale riuscire a trovare un buon ritmo e un ottimo feeling con l’assetto della macchina.

Eprix Ad Diriyah 2024: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Per quanto concerne le statistiche, gli specialisti dell’ePrix in Arabia Saudita sono Sam Bird, Nyck De Vries e Pascal Wehrlein, appaiati a quota due affermazioni: l’inglese della McLaren ha vinto gara-1 nel 2019 e gara-2 nel 2021, mentre l’olandese attualmente in forze alla Mahindra ha conquistato la prima manche delle edizioni 2021 e 2022. Del tutto peculiare la situazione del tedesco di casa Porsche, che lo scorso anno ha letteralmente dominato l’evento conquistando il successo in entrambe gli Eprix del weekend e si presenta al via quest’anno da leader della classifica e quindi anche come uomo da battere. Da segnalare anche un successo a testa per Antonio Felix Da Costa (2018), Alexander Sims (gara-2 2019) e Edoardo Mortara (gara-2 2022).

EPRIX AD DIRIYAH 2024, ORARI TV E WEB

Anche quest’anno non cambia la tradizione dell’ePrix di Ad Diriyah, che si disputa in doppio appuntamento al venerdì e al sabato (e non alla domenica), con le prime prove libere in programma nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Ad Diriyah:

Prove Libere 1 – Giovedì 25 gennaio ore 15.55: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 2 – Venerdì 26 gennaio ore 10.55: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica 1 – Venerdì 26 gennaio ore 13.20: Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara 1 – Venerdì 26 gennaio ore 18.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 1 e Discovery+.

Prove Libere 3 – Sabato 27 gennaio ore 10.55: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica 2 – Sabato 27 gennaio ore 13.20: Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara 2 – Sabato 27 gennaio ore 18.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 1 e Discovery+.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Città del Messico 2024: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Formula E

I round 2 e 3 della stagione 2024 di Formula E si corrono nei pressi di Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita, in condizioni meteo piuttosto favorevoli com’è abbastanza normale in quell’area geografica in questo periodo dell’anno. Secondo quanto riportato da 3BMeteo.com, il clima sarà mite e sereno, con massime superiori ai 25 gradi fatta eccezione per la giornata di sabato in cui è previsto invece un abbassamento delle temperature. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Giovedì 25 gennaio – Poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 14-29°C.

Venerdì 26 gennaio – Poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 15-26°C.

Sabato 27 gennaio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 11-21°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2024 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 10 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/01/2024