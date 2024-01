Eprix Città del Messico 2024: Wehrlein domina, Buemi e Cassidy sul podio

Pole position e vittoria, così come due anni fa sulla pista di Città del Messico: per Pascal Wehrlein non poteva iniziare meglio di così la stagione 2024 di Formula E. Il pilota tedesco di casa Porsche, che già in qualifica era stato nettamente il più veloce, ha mantenuto la leadership quasi per tutta la durata dell’Eprix inaugurale della season 10 di Formula E alternandosi al comando della corsa con l’Envision-Jaguar di Sebastien Buemi soltanto quando ha dovuto pagare “l’obolo” dell’attivazione dell’Attack Mode (passando quindi su una traiettoria più lenta rispetto a quella ideale). In una gara insolita per la categoria, perché molto tattica ma povera di colpi di scena, sorpassi e incidenti, a chiudere sul terzo gradino del podio alle spalle del già menzionato Buemi, è invece la Jaguar ufficiale del neozelandese Nick Cassidy, bravo a scavalcare in pista Maximilian Gunther su Maserati.

Eprix Città del Messico 2024: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Formula E

LOTTA A CENTRO GRUPPO Se le posizioni di vertice si sono quasi subito cristallizzate, con distacchi intorno al secondo che non hanno mai permesso alla gara di sbocciare in termini di show, la lotta più interessante negli ultimi giri è stata per il quinto posto. A vincerla è stato Mitch Evans su Jaguar, apparso un po’ in difficoltà sul passo nelle fasi finali della gara, ma comunque bravo a difendersi strenuamente dagli assalti di Jean-Eric Vergne (DS Penske), costretto ad accontentarsi del sesto piazzamento dinanzi alle difficoltà di affondare un sorpasso in fondo al rettilineo principale.

Eprix Città del Messico 2024: Sebastien Buemi (Envision) e Nick Cassidy (Jaguar) | Foto: Formula E

DELUSIONE DENNIS Chiudono la zona punti Jake Hughes (McLaren-Nissan), Stoffel Vandoorne (DS Penske) e le due Andretti-Porsche del campione del mondo in carica Jake Dennis e Norman Nato. Proprio il pilota inglese è di sicuro uno dei grandi delusi dell’Eprix inaugurale della stagione, specie dopo aver compromesso il fine settimana con un errore in qualifica che lo ha costretto a rimontare dalla 14esima casella in griglia. Una sola l’interruzione con Safety Car, mandata in pista dalla Direzione gara dopo l’incidente (senza conseguenze fisiche) di Robin Frijns (Envision-Jaguar) nella zona dello stadio: l’olandese è andato contro il muro dopo un quasi impercettibile contatto con la Mahindra di Mortara, che si era spostato sulla destra per attivare l'Attack Mode. La Formula E torna in pista tra due weekend con il doppio appuntamento di Ad Diriyah in programma venerdì 26 e sabato 27 gennaio.

Eprix Città del Messico 2024: Jake Dennis (Andretti) | Foto: Formula E

Formula E Eprix Città del Messico 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E 50:15.506 37 28 2 Sebastien BUEMI Envision Racing +1.162 37 18 3 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +2.079 37 16 4 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing +5.780 37 12 5 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +13.064 37 10 6 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +13.405 37 8 7 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team +13.916 37 6 8 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE +14.392 37 4 9 Jake DENNIS Andretti Formula E +14.767 37 2 10 Norman NATO Andretti Formula E +15.312 37 1 11 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +15.485 37 12 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team +15.718 37 13 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +16.214 37 14 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team +20.600 37 15 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +23.665 37 16 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing +28.969 37 17 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM +29.424 37 18 Dan TICKTUM ERT Formula E Team +1:14.758 37 19 Robin FRIJNS Envision Racing Ritirato 7 20 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E Ritirato 2 21 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM Ritirato 2 22 Sergio SETTE CAMARA ERT Formula E Team Non partito 0

Pascal Wehrlein, +3 punti per la pole position

Nick Cassidy, +1 punto per il giro più veloce

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/01/2024