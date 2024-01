Eprix Città del Messico 2024: la Porsche in pole con Wehrlein, Maserati con il 3° tempo

La Porsche inizia con il piede giusto la stagione numero dieci della storia della Formula E. Nelle qualifiche inaugurali del Mondiale 2024, di scena sulla pista – per l’occasione accorciata rispetto al layout solitamente usato dalla F1 – di Città del Messico, è stato infatti il pilota ufficiale della casa di Stoccarda, Pascal Wehrlein, a centrare la prima pole position dell’anno. Il tedesco ha battuto nella finale a eliminazione diretta l’esperto Sebastien Buemi, su Envision-Jaguar.

JOB DONE! 💪@PWehrlein claims @JuliusBaer Pole Position and ties the Formula E record for most poles on a single circuit!@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/XV5kE3uZzG — Formula E (@FIAFormulaE) January 13, 2024

LA GRIGLIA DI PARTENZA Alle spalle di Wehrlein e Buemi, in top-5 troviamo altri tre grandi protagonisti annunciati del campionato, che non si sono fatti trovare impreparati al primo appuntamento con il cronometro: al terzo posto c’è la Maserati di Maximilian Gunther, seguito dalle due Jaguar ufficiali dei principali sfidanti per il titolo della passata stagione, i neozelandesi Nick Cassidy e Mitch Evans che in realtà sarebbero stati in seconda fila ma pagano entrambi una posizione di penalità per non aver rispettato le procedure di bandiera rossa durante le libere. Seguono Jake Hughes, sesto su McLaren-Nissan, Robin Frijns (Envision-Jaguar) e Stoffel Vandoorne (DS Penske).

Eprix Città del Messico 2024: Mitch Evans (Jaguar) | Foto: Formula E

DELUSIONE DENNIS Chi, invece, non inizia bene la stagione è il team Andretti-Porsche, con il campione in carica Jake Dennis che ha commesso un errore decisivo nell’ultimo giro buono della fase a gruppi, restando subito escluso: il pilota inglese, che aveva vinto in Messico nel 2023, scatterà quindi dalla 14esima casella, subito alle spalle del compagno di squadra Norman Nato e davanti a Edoardo Mortara (Mahindra). Delusione anche per il rientrante Nyck De Vries (campione 2021 che lo scorso anno ha corso metà stagione in F1 con l’AlphaTauri), ultimo in griglia. L’Eprix di Città del Messico sarà trasmesso in diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+ e Sportmediaset.it, con partenza alle 21.00. Su Mediaset Canale 20 e Italia 1 sarà possibile seguire l’evento in differita in chiaro rispettivamente alle 23.00 e all’1.00 di notte.

Eprix Città del Messico 2024: Jake Dennis (Andretti) | Foto: Formula E

Formula E Eprix Città del Messico 2024: Risultati qualifiche

Pos Pilota Team Gruppo Quarti Semifinali Finale 1 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E A 1:13.877 1:13.492 1:13.366 1:13.298 2 Sébastien BUEMI Envision Racing B 1:13.745 1:13.444 1:13.241 1:13.549 3 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing A 1:13.861 1:13.826 1:13.500 4 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing B 1:13.773 1:13.103 1:13.581 5 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing B 1:13.691 1:13.505 6 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team B 1:13.727 1:13.617 7 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE A 1:13.848 1:14.088 8 Robin FRIJNS Envision Racing A 1:13.807 1:15.836 9 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team A 1:13.995 10 Jean-Éric VERGNE DS PENSKE B 1:13.821 11 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team A 1:14.017 12 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM B 1:13.898 13 Norman NATO Andretti Formula E A 1:14.114 14 Jake DENNIS Andretti Formula E B 1:13.926 15 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING A 1:14.341 16 António Félix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E B 1:13.982 17 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing A 1:14.469 18 Sérgio SETTE CÂMARA ERT Formula E Team B 1:14.012 19 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM A 1:15.017 20 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team B 1:14.269 21 Dan TICKTUM ERT Formula E Team A 1:15.125 22 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING B 1:14.585

Formula E Eprix Città del Messico 2024: Griglia di partenza

Pos Pilota Team Tempo 1 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E 1:13.298 2 Sébastien BUEMI Envision Racing 1:13.549 3 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing 1:13.505 4 Nick CASSIDY* Jaguar TCS Racing 1:13.500 5 Mitch EVANS* Jaguar TCS Racing 1:13.581 6 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team 1:13.617 7 Robin FRIJNS Envision Racing 1:15.836 8 Stoffel VANDOORNE* DS PENSKE 1:14.088 9 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team 1:13.995 10 Jean-Éric VERGNE DS PENSKE 1:13.821 11 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team 1:14.017 12 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM 1:13.898 13 Norman NATO Andretti Formula E 1:14.114 14 Jake DENNIS Andretti Formula E 1:13.926 15 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING 1:14.341 16 António Félix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 1:13.982 17 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing 1:14.469 18 Sérgio SETTE CÂMARA ERT Formula E Team 1:14.012 19 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM 1:15.017 20 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team 1:14.269 21 Dan TICKTUM ERT Formula E Team 1:15.125 22 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING 1:14.585

*Cassidy, Evans e Vandoorne: +1 posizione di penalità in griglia per non aver rispettato le regole in regime di bandiera rossa.

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/01/2024