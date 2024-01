Anteprima Formula E Eprix Città del Messico 2024: orari tv, meteo, circuito

La decima stagione di Formula E è alle porte: nel weekend le elettriche più veloci al mondo tornano in pista in America Latina per il primo appuntamento del campionato, in programma all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Così come accaduto anche nel 2023, la categoria debutta sul circuito che ospita anche i cugini più blasonati della Formula 1, ma in una versione più corta che esalta le caratteristiche delle monoposto Gen3. Sarà il primo round della nuova sfida tra la Andretti-Porsche del campione in carica Jake Dennis, i piloti ufficiali di Stoccarda, Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa, e i rivali di casa Jaguar ed Envision, Mitch Evans, Nick Cassidy, Sebastien Buemi e Robin Frijns. Senza dimenticare che anche Maserati, DS Penske, McLaren, Mahindra (che schiera il rientrante Nyck De Vries), Cupra, Nissan ed ERT non mancheranno di inserirsi nella lotta. Chi avrà la meglio in un Mondiale che, come sempre, si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena?

FORMULA E EPRIX CITTÀ DEL MESSICO 2023, TUTTE LE INFO UTILI

Come detto, il layout del circuito su cui corrono le monoposto elettriche è diverso rispetto a quello usato ogni anno dalla Formula 1. Non ci sono però sostanziali modifiche rispetto alla versione già visto nella scorsa stagione: le monoposto elettriche sfrecceranno sull’anello “corto” dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, di 2.628 metri. Confermata anche la caratteristica variante che spezza in due tronconi il rettilineo opposto e che ha creato svariate occasioni di sorpasso nel 2023 prima di proiettare le auto nell’ormai iconica zona dell’ex stadio del baseball, il Foro Sol.

Eprix Città del Messico 2024: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Per quanto concerne le statistiche, lo specialista degli Eprix in Messico è Lucas Di Grassi, vincitore nel 2017 e nel 2019, oltre che di una delle due manche dell’edizione 2021, che però si è disputata sul circuito di Puebla (l’altra è stata vinta da Edoardo Mortara). Negli ultimi due anni Città del Messico è stata però terreno di conquista esclusivo delle power unit Porsche, con il successo di Pascal Wehrlein nel 2022 e quello di Jake Dennis nel 2023. Una vittoria a testa anche per Mitch Evans (2020), Daniel Abt (2018) e Jerome D’Ambrosio (2016).

In occasione del primo appuntamento del Mondiale 2024, mantiene il “classico” singolo Eprix di scena al sabato, con le prove libere 1 in programma nella giornata di venerdì. Confermata la diretta in chiaro sui canali Mediaset mentre, per quanto concerne le pay-tv, il campionato ha siglato un accordo con Warner Bros Discovery, che in Italia manda in onda (tra gli altri) i canali del brand Eurosport. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Città del Messico:

Prove Libere 1 – Venerdì 12 gennaio ore 23.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 2 – Sabato 13 gennaio ore 14.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica – Sabato 13 gennaio ore 16.40: Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara – Sabato 13 gennaio ore 21.03: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 2 e Discovery+

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E ePrix Città del Messico 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) festeggia la vittoria | Foto: Fia Formula E

Il primo round della stagione 2023 di Formula E si corre in Messico in condizioni meteo piuttosto favorevoli. Secondo quanto riportato da 3BMeteo.com, il clima sarà mite e soleggiato, con temperature massime superiori ai 25 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 12 gennaio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 9-27°C.

Sabato 13 gennaio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 7-26°C.

