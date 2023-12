Formula E, nel 2024 ancora su Mediaset: esteso il contratto per l'esclusiva in chiaro

La Formula E continua sulle reti Mediaset anche nella stagione 2024. L’emittente ha infatti acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva in chiaro tutte le gare della season 10, la seconda in cui scenderanno in pista le nuove monoposto di Gen3 che sono anche le più veloci monoposto elettriche di sempre. A trasmettere le 17 tappe del nuovo Mondiale, il più lungo della storia della categoria che partirà il prossimo 13 gennaio da Città del Messico, saranno come al solito le reti Italia 1 e Canale 20, ma sarà anche possibile seguire le sessioni in streaming su sportmeadiaset.it.

Formula E ePrix Hyderabad 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) in lotta con Stoffel Vandoorne (DS Penske) | Foto: Fia Formula E

PARTNER DI LUNGO CORSO “Mediaset – spiega nel comunicato ufficiale Aarti Dabas, responsabile media del campionato elettrico – è un partner di lunga data, grande sostenitore della Formula E, e siamo lieti di estendere la nostra partnership. I fan della Formula E in Italia dalla prossima stagione avranno più gare in diretta su Italia 1, incluso l'attesissimo doppio Gran Premio di Misano, e un nuovo team di piloti Maserati MSG Racing. Il rapporto con Mediaset è una testimonianza del crescente appeal di uno sport motoristico unico e divertente. Appuntamento alla prima gara a Città del Messico tra un paio di settimane”.

