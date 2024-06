Anteprima Formula E Eprix Portland 2024: orari tv, meteo, circuito

La Formula E torna in pista per il penultimo doppio Eprix, che va in scena negli Stati Uniti sul circuito permanente di Portland in attesa del gran finale di Londra. Una pista, quella in Oregon in cui la categoria elettrica ha debuttato nel 2023 e che torna protagonista del calendario per la seconda e ultima volta – nella prossima stagione si correrà sul tracciato di Homestead, a Miami – che di sicuro riserverà spettacolo e colpi di scena. La gestione dell’energia sarà infatti cruciale e questo ci porterà probabilmente a vivere gare di gruppo di stampo quasi “ciclistico” dove chi prenderà aria davanti a tutti sarà anche quello più svantaggiato nell’amministrazione della batteria residua. Chi avrà la meglio nell’ormai tradizionale sfida tra piloti Jaguar (con Cassidy che ha preso un po’ il largo in classifica dopo Shanghai) e i rivali di casa Porsche?

FORMULA E EPRIX PORTLAND 2024, TUTTE LE INFO UTILI

Con curvoni veloci e lunghi rettilinei, la pista di Portland promette di essere una delle tappe più complicate della stagione in termini di gestione della batteria delle monoposto di Formula E. Il layout, che la serie elettrica condivide (pur con qualche piccola modifica) con la IndyCar, è invece rimasto inalterato rispetto alla scorsa stagione, con 12 curve, 3.190 metri e la zona per attivare l'Attack Mode prevista nella traiettoria esterna a curva-7. Il punto migliore per i sorpassi resta invece la chicane del primo settore.

Eprix Portland 2024: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Per la prima volta a Portland si corre un doppio appuntamento, visto che nell'evento del 2023 si era disputato solo un Eprix singolo. A vincere era stato l'attuale leader della classifica Piloti, Nick Cassidy, su Jaguar, seguito da Jake Dennis su Andretti-Porsche (che poi si sarebbe laureato campione del mondo) e da Antonio Felix Da Costa su Porsche. Prima che sul circuito dell'Oregon, la Formula E aveva corso sulle piste di Miami (2015), Long Beach (2015-16) e New York (2017-22), con soli tre piloti ad aver vinto in più di un’occasione: Sam Bird, a quota tre successi, ha trionfato in entrambe le manche sul circuito di Brooklyn nel 2017 e in gara-2 nel 2021, mentre Lucas Di Grassi ha vinto gara-1 nel 2018 e l’ePrix di Long Beach 2016, con il già citato Cassidy vittorioso a New York 2022 (prima manche) e, appunto, a Portland.

EPRIX PORTLAND 2024, ORARI TV E WEB

VEDI ANCHE

Si conferma il classico schema utilizzato dalla Formula E nei weekend con un doppio appuntamento, con partenza già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana. Gli orari non sono però particolarmente favorevoli, con le gare in programma in seconda serata. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Portland:

Prove Libere 1 – Sabato 29 giugno ore 02.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 29 giugno ore 16.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 29 giugno ore 18.40: Sportmediaset.it.

Gara 1 – Sabato 29 giugno ore 23.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 2.

Prove Libere 3 – Domenica 30 giugno ore 02.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 30 giugno ore 04.20: Sportmediaset.it.

Gara 2 – Domenica 30 giugno ore 23.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 2.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E ePrix Portland 2023: La partenza della gara | Foto: Fia Formula E

Temperature piuttosto miti e giornate soleggiate disturbate solo da qualche nuvola passeggera attendono i protagonisti della Formula E nel fine settimana di Portland. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Weather.com:

Venerdì 28 giugno – Sereno o poco nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 14-27°C.

Sabato 29 giugno – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 16-27°C.

Domenica 30 giugno – Sereno o poco nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 14-27°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2024 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 10 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 27/06/2024