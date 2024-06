Eprix Portland-1 2024: Cassidy e la Jaguar sprecano, Da Costa ringrazia

La Formula E si conferma una categoria impronosticabile: proprio quando tutto sembrava apparecchiato per la vittoria – la seconda di fila sul circuito di Portland dove aveva già trionfato nel 2023 – di Nick Cassidy e per una doppietta Jaguar con Mitch Evans a scortare il compagno fin sotto al traguardo, è bastato un errore nell’affrontare un cordolo per stravolgere tutto. A due giri dalla fine del primo dei due Eprix statunitensi, Il neozelandese leader della classifica è infatti finito fuori pista perdendo la vetta della gara per tagliare poi il traguardo in 19esima posizione. Un disastro per la Jaguar, che ha poi di fatto regalato la vittoria alla Porsche ufficiale di Antonio Felix Da Costa, giunto ormai alla seconda vittoria consecutiva nonché alla terza nelle ultime quattro gare del Mondiale elettrico.

Il video del momento decisivo della gara: l'errore di Cassidy

UOMO DA BATTERE Il portoghese, già campione Formula E nel 2020, si è confermato il pilota più in forma del momento, pur essendo quasi definitivamente fuori dalla lotta per il titolo a causa delle brutte prestazioni di inizio campionato che oggi lo costringono a pagare 59 punti di gap dal leader della classifica Cassidy. Tornando alla gara, secondo posto per l’ottimo Robin Frijns su Envision-Jaguar, con la DS Penske di Jean-Eric Vergne che si prende il terzo gradino del podio davanti a Edoardo Mortara (Mahindra) e Nico Muller (Abt Cupra-Mahindra), che nelle prime fasi era stato in lotta al vertice della gara. Una gara che peraltro segna un piccolo record statistico per la categoria: con i suoi 152.041 km/h di media, l'Eprix di Portland è stato il più veloce della storia, in attesa dell'arrivo delle auto di prossima generazione che dovrebbero garantire prestazioni ancora più elevate.

GLI ALTRI È invece solo ottavo, alle spalle anche di Jake Dennis (Andretti-Porsche) e di Sam Bird (McLaren-Nissan), l’altro pilota ufficiale di casa Jaguar Mitch Evans, che ha effettivamente tagliato per primo il traguardo ereditando la leadership lasciata dal compagno Cassidy, ma è stato penalizzato con cinque secondi per un contatto in avvio di gara arrivando quindi ottavo. Chiudono la top-10 Stoffel Vandoorne (DS Penske) e Pascal Wehrlein, che raccogliendo solo un punto non riesce ad approfittare della disfatta del leader Cassidy: il tedesco resta secondo in classifica, ma con 24 punti di ritardo dal neozelandese in vetta. Domenica alle 23.00 è in programma il secondo dei due Eprix di Portland, che potrebbero chiudere virtualmente i giochi prima del finale di stagione a Londra, qualora la Jaguar si confermasse così tanto in forma.

Eprix Portland 2024: Antonio Felix Da Costa (Porsche) guida il gruppo | Foto: Formula E

Formula E Eprix Portland-1 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 34:00.097 27 25 2 Robin FRIJNS Envision Racing +0.415 27 18 3 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +1.440 27 15 4 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +1.701 27 12 5 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM +2.086 27 10 6 Jake DENNIS Andretti Formula E +2.634 27 8 7 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team +2.858 27 6 8 Mitch EVANS* Jaguar TCS Racing +4.507 27 8 9 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE +5.183 27 2 10 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +5.653 27 1 11 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM +6.325 27 12 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +6.477 27 13 Norman NATO Andretti Formula E +6.487 27 14 Sergio SETTE CÂMARA ERT Formula E Team +6.857 27 15 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team +8.686 27 16 Jehan DARUVALA** Maserati MSG Racing +14.031 27 17 Dan TICKTUM*** ERT Formula E Team +14.186 27 18 Caio COLLET Nissan Formula E Team +15.005 27 19 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +15.445 27 20 Sebastien BUEMI Envision Racing +58.409 27 21 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team +1 giro 26 22 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing Ritirato 19

Mitch Evans, +4 punti per la pole position (3) e per il giro più veloce della gara in top-10 (1)

*Mitch Evans, +5 secondi di penalità per un contatto con Jake Hughes

**Jehan Daruvala, +5 secondi di penalità per un contatto con Maximilian Gunther

***Dan Ticktum, +5 secondi di penalità per non aver rispettato le indicazioni del Direttore di gara

Pubblicato da Alessio Ricci, 30/06/2024