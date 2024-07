Eprix Portland-2 2024: vince sempre Da Costa, altro "zero" per il leader Cassidy

Dopo le sorprese di gara-1, anche il secondo Eprix di Portland regala show e un risultato assolutamente imprevedibile: nonostante tutti i favori del pronostico, il leader del Mondiale di Formula E Nick Cassidy ha raccolto un altro pesantissimo zero in classifica a causa di un contatto a centro gruppo, con il campionato che si riapre proprio alla vigilia dell’ultimo doppio appuntamento della stagione (in programma a Londra il 20 e 21 luglio prossimi). Poche sorprese invece per quanto riguarda il vincitore di giornata, un Antonio Felix Da Costa che vince la terza gara consecutiva eguagliando il record storico da lui stesso centrato nel 2020, quando si era laureato campione della categoria.

The last lap never disappoints 🤩



A third win in a row for @afelixdacosta after a close battle with @RFrijns 💪@Hankook_Sport #PortlandEprix pic.twitter.com/tesUFqlOmn — Formula E (@FIAFormulaE) July 1, 2024

La lotta tra Da Costa e Frijns nell'ultimo giro di gara

SUPER DAC Il portoghese sta dimostrando di essere l’uomo da battere, adesso che ha finalmente trovato il feeling alla guida della 99X Electric al termine di un periodo biennale in cui le prestazioni sono state decisamente altalenanti. E con quattro vittorie nelle ultime cinque gare rischia di diventare decisiva la squalifica in gara-1 a Misano, quando Da Costa è stato estromesso dal risultato finale per irregolarità tecnica alcune ore dopo il trionfo: aggiungendo i punti persi in quell’occasione, adesso Antonio sarebbe a poche lunghezze dal leader Cassidy. Tornando alla gara di Portland, il pilota di casa Porsche è seguito sul traguardo dalla Envision-Jaguar di Robin Frijns, al suo secondo podio su due nell’Eprix statunitense, e dall’altra Jaguar ufficiale di Mitch Evans.

Il pit-stop di Cassidy a causa dei danni sulla sua Jaguar

LOTTA APERTA Quarta posizione per Pascal Wehrlein, riuscito a risalire il gruppo nonostante un contatto che ha causato la rottura dell’ala anteriore nelle prime fase di gara. Appaiato in classifica con il già citato Evans, il tedesco della Porsche sale a quota 155 punti e quindi a -12 dal leader Cassidy preannunciando un finale da non perdere sul circuito semi-indoor del centro espositivo ExCeL London dove si disputeranno le ultime due gare del campionato. Quinto posto per la DS Penske del poleman Jean-Eric Vergne, seguito sul traguardo da un ottimo Nico Muller (Abt Cupra-Mahindra), da Norman Nato (Andretti-Porsche) e da Maximilian Gunther (Maserati). Chiudono la top-10 Sebastien Buemi (Envision-Jaguar) e il campione del mondo in carica Jake Dennis (Andretti-Porsche), che è al sesto posto della classifica e che con i suoi 45 punti di ritardo dalla vetta è l’ultimo a poter ancora matematicamente sperare nel titolo nella doppia gara finale.

Eprix Portland 2024: la partenza della gara | Foto: Formula E

Formula E Eprix Portland-2 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 36:21.519 27 25 2 Robin FRIJNS Envision Racing +0.332 27 19 3 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +3.194 27 15 4 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +3.262 27 12 5 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +3.683 27 13 6 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM +3.785 27 8 7 Norman NATO Andretti Formula E +4.887 27 6 8 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing +5.692 27 4 9 Sebastien BUEMI Envision Racing +6.250 27 2 10 Jake DENNIS Andretti Formula E +6.840 27 1 11 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE +7.490 27 12 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing +7.928 27 13 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +8.078 27 14 Sergio SETTE CÂMARA ERT Formula E Team +10.044 27 15 Dan TICKTUM ERT Formula E Team +10.111 27 16 Caio COLLET Nissan Formula E Team +11.290 27 17 Lucas DI GRASSI* ABT CUPRA FORMULA E TEAM +12.575 27 18 Sacha FENESTRAZ* Nissan Formula E Team +20.628 27 19 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING Ritirato 24 20 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team Ritirato 20 21 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING Ritirato 20 22 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team Ritirato 12

Robin Frijns, +1 punto per il giro più veloce della gara

Jean-Eric Vergne, +3 punti per la pole position

*Lucas Di Grassi e Sacha Fenestraz, +5 secondi di penalità per aver spinto un altro pilota fuori pista

Pubblicato da Alessio Ricci, 01/07/2024