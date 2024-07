Anteprima Formula E Eprix Londra 2024: orari tv, meteo, circuito

Con ben sette piloti ancora matematicamente in lotta per il titolo 2024, la Formula E approda a Londra per gli ultimi due round della stagione. In realtà, la vera lotta è tra i primi tre della classifica, con Nick Cassidy che conduce a quota 167 e con Mitch Evans e Pascal Wehrlein che inseguono a -12 punti, seppur non sembra potersi escludere anche un possibile colpo di coda finale di Antonio Felix Da Costa, vincitore degli ultimi tre Eprix consecutivi e ora a -33 dalla vetta. Insomma, una sfida tutta tra i piloti ufficiali di casa Jaguar e quelli di casa Porsche, che animerà il weekend sullo spettacolare circuito del centro espositivo ExCeL di Londra, che ormai da qualche anno è tappa fissa per la conclusione del Mondiale elettrico. Chi avrà la meglio aggiudicandosi il titolo di decimo campione della storia della Formula E?

FORMULA E EPRIX LONDRA 2024, TUTTE LE INFO UTILI

Nessuna modifica per il circuito dell’ExCeL di Londra, che ha debuttato in Formula E nel 2021, ed è quindi alla sua quarta apparizione nel calendario mondiale della Formula E. Per il resto la pista è praticamente unica nel suo genere, visto che si sviluppa parzialmente all’interno di uno dei padiglioni del centro espositivo, e quindi permette ai piloti di sfrecciare in una parte indoor illuminata artificialmente. Il tracciato, che consta di 2.090 metri e 20 curve, è stato modificato nel 2023 eliminando una parte molto tortuosa diventando molto più veloce e spettacolare.

Eprix Londra 2024: la mappa del circuito | Foto: Formula E

EPRIX LONDRA 2024, STATISTICHE

Il circuito dell'ExCeL ha un grande specialista: il campione del mondo in carica Jake Dennis, che con i suoi 122 punti è ancora teoricamente in corsa per confermarsi, seppur molto lontano dalla vetta. Il pilota di casa Andretti ha infatti vinto in due occasioni, imponendosi in gara-1 nel 2021 e nel 2022. A quota due successi a Londra c’è anche Nicolas Prost, che però ha vinto due manche sul vecchio circuito di Battersea Park su cui si sono corse le edizioni 2015 e 2016 dell’ePrix londinese. Nella passata stagione, quando il layout della pista è cambiato per passare agli attuali 2.09 km, sono stati i piloti Jaguar a festeggiare, con Mitch Evans vincitore della prima manche e Nick Cassidy davanti a tutti in gara-2. Un successo a testa anche per Sebastien Buemi e Sam Bird (2015), Alex Lynn (2021) e Lucas Di Grassi (2022).

EPRIX PORTLAND 2024, ORARI TV E WEB

Si conferma il classico schema utilizzato dalla Formula E nei weekend con un doppio appuntamento, con partenza già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana. Gli orari, tenendo anche conto dell'ora di fuso orario tra l'Italia e il Regno Unito, sono anche particolarmente favorevoli per gli appassionati, visto che evitano il conflitto con le sessioni della Formula 1, impegnata in questo weekend a Budapest per il GP d'Ungheria. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Portland:

Prove Libere 1 – Venerdì 19 luglio ore 18.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 20 luglio ore 11.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 20 luglio ore 13.20: Sportmediaset.it.

Gara 1 – Sabato 20 luglio ore 18.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 2.

Prove Libere 3 – Domenica 21 luglio ore 11.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 21 luglio ore 13.20: Sportmediaset.it.

Gara 2 – Domenica 21 luglio ore 18.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 2.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E ePrix Londra 2023: Nick Cassidy (Envision-Jaguar) davanti a Mitch Evans (Jaguar) | Foto: Fia Formula E

Una perturbazione investirà Londra nel corso del weekend, portando a un crollo delle temperature nella giornata di domenica. Gran caldo, invece, al venerdì, con temperature miti anche al sabato. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Weather.com:

Venerdì 19 luglio – Sereno o poco nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 17-31°C.

Sabato 20 luglio – Sereno o poco nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 17-26°C.

Domenica 21 luglio – Nuvoloso, 40% possibilità di precipitazioni, temperature 13-21°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2024 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 10 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/07/2024