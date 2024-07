Eprix Londra-2 2024: Jaguar, che spreco! Vince Rowland, Wehrlein campione del mondo

Spettacolo ci si aspettava e spettacolo è stato. Non senza una forte componente di tensione nervosa, con i tre pretendenti al titolo nelle prime tre posizioni e praticamente attaccati per un lunghissimo tratto di gara. Alla fine, però, ad avere la meglio è stato il leader della classifica – dopo la splendida vittoria in gara-1 – Pascal Wehrlein, bravissimo ad attaccare quando necessario ma anche a non prendersi troppi rischi nel mettere pressione ai rivali di casa Jaguar. Partito dalla quarta casella in griglia, il tedesco della Porsche ha concluso la seconda delle due manche sul tortuoso circuito cittadino parzialmente indoor dell’ExCeL di Londra al secondo posto, alle spalle della Nissan di Oliver Rowland.

Rowland e Wehrlein tagliano il traguardo

DISASTRO JAGUAR L’inglese si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto, inserendosi nella contesa per la vittoria proprio nei giri finali approfittando della necessità di Wehrlein ed Evans di passare dalla corsia dell’Attack Mode. Ma la vera festa è stata proprio quella del box di Pascal, che merita il successo per la grande lucidità con cui ha condotto il doppio appuntamento londinese. Un’arma, questa, che probabilmente è mancata ai rivali della Jaguar che, pur contando su una macchina complessivamente più performante, ha sprecato troppi punti nell’arco della stagione e soprattutto non ha preso una decisione chiara sul pilota su cui puntare tra Cassidy ed Evans – ragionevolmente Cassidy, che arrivava all’ExCeL con 12 punti di vantaggio in classifica – per evitare di farsi beffare nella corsa al titolo.

Uno dei contatti che ha messo fuori gioco Cassidy

RITIRO CASSIDY Proprio Cassidy è di sicuro quello che ha più da recriminare anche nel secondo dei due Eprix inglesi: il neozelandese, partito dalla pole position, si è infatti ritrovato in terza posizione e proprio alle spalle di Evans e Wehrlein dopo aver subito scontato il penalizzante passaggio dalla corsia dell’Attack Mode, ma è poi stato tradito dall’approccio di gara del compagno di squadra. Evans, infatti, a quel punto si è messo al comando della corsa ma ha però rallentato quanto più possibile per risparmiare energia (era il pilota di vertice che ne aveva consumata di più), causando un trenino che ha poi danneggiato proprio Cassidy, infine costretto al ritiro dopo essere stato centrato in pieno dall’altra Porsche di Antonio Felix Da Costa e dalla Maserati di Maximilian Gunther. Rimasta ormai con una sola macchina, quella evidentemente con meno chance di successo, la Jaguar ha visto quindi sfumare le chance di titolo sotto il naso quando, negli ultimi giri, Evans non è riuscito ad attivare correttamente l’ultimo Attack Mode, perdendo così la posizione prima su Rowland e poi anche su Wehrlein.

L'errore decisivo di Evans nell'attivazione dell'Attack Mode

LA CLASSIFICA Pascal chiude così la stagione al top della classifica con 199 punti, vincendo per la prima volta in carriera il mondiale di Formula E. Solo secondo è Mitch Evans a quota 192, con Cassidy terzo a 176 davanti al vincitore di gara-2 Oliver Rowland (156). Tra le squadre non ci sono invece grandi sorprese, con la Jaguar che difende il grande vantaggio della vigilia e che vince così il primo titolo costruttori della sua storia elettrica, dopo che nella scorsa stagione era stato il team clienti Envision-Jaguar a festeggiare il successo. Secondo posto per Porsche, che chiude a -25 punti dalla vetta, con DS Penske che conserva il terzo gradino del podio.

Formula E Eprix Londra-2 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team 54:30.572 37 25 2 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +1.055 37 19 3 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +3.782 37 15 4 Sebastien BUEMI Envision Racing +4.004 37 12 5 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +4.362 37 10 6 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +4.805 37 8 7 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM +5.202 37 6 8 Robin FRIJNS Envision Racing +5.582 37 4 9 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE +6.104 37 2 10 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM +6.667 37 1 11 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team +7.107 37 12 Sergio SETTE CÂMARA ERT Formula E Team +7.579 37 13 Norman NATO Andretti Formula E +8.076 37 14 Dan TICKTUM ERT Formula E Team +9.478 37 15 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team +19.185 37 16 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +43.480 37 17 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing Ritirato 33 3 18 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing Ritirato 28 19 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing Ritirato 8 20 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team Ritirato 6 21 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING Ritirato 1 22 Jake DENNIS* Andretti Formula E Ritirato 1

Nick Cassidy, +3 punti per la pole position

Pascal Wehrlein, +1 punto per il giro più veloce in top-10

*Jake Dennis, +5 secondi di penalità per aver causato l'incidente con Edoardo Mortara

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/07/2024