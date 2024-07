Eprix Londra-1 2024: Wehrlein show, vittoria e leadership in classifica

Il pilota Porsche trionfa e ribalta la classifica sorpassando Evans e Cassidy in vista dell'ultimo appuntamento in programma domenica pomeriggio

Sorpassi, strategie, incidenti, emozioni: la Formula E, nel suo penultimo appuntamento della stagione sull’angusto circuito cittadino semi-indoor dell’ExCeL di Londra, è tornata a esprimere il massimo dello show possibile. A trionfare è stato uno straordinario Pascal Wehrlein, che ha raccolto la vittoria grazie a uno splendido sorpasso al vertice ai danni del rivale per il titolo Mitch Evans, difendendo infine la leadership eseguendo una tattica perfetta legata all’attivazione degli Attack Mode (molto ritardati rispetto al resto dei piloti). Il tedesco di casa Porsche centra così la sua terza vittoria stagionale nel mondiale elettrico – la settima in carriera – portandosi anche al comando della classifica generale a solo un Eprix, quello in programma domani sempre sul tracciato londinese, dalla fine.

Wehrlein SNATCHES the lead from Evans 😲



The two title contenders are putting on an absolute show in London! @Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/QGW3cr6vbW — Formula E (@FIAFormulaE) July 20, 2024

Il sorpasso di Wehrlein ai danni di Evans

COLPI DI SCENA Dopo qualche gara su circuiti permanenti molto larghi e veloci, in cui è stato più che altro il tema del risparmio della batteria a farla da padrone, la Formula E è tornata nel suo habitat naturale offrendo uno show ricco di colpi di scena. Alle spalle di Wehrlein, taglia il traguardo in seconda posizione il pilota Jaguar Mitch Evans, che a un certo punto via radio ha spiegato ai propri ingegneri di essere “finito”, dopo il secondo tentativo d’attacco fallito al rivale della Porsche. In debito di batteria e forse anche di energie fisiche, il poleman Evans era in effetti stato sorpassato anche dalla Maserati di Maximilian Gunther, poi però costretto a parcheggiare a bordo pista per via della rottura del cambio. A salire sul terzo gradino del podio c’è invece Sebastien Buemi, che torna a stappare lo champagne al termine di una stagione molto complicata.

SIDE-BY-SIDE 🤯



Wehrlein takes a second ATTACK MODE and fends off an attack from Evans to retain the lead!@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/uiLikKsWDb — Formula E (@FIAFormulaE) July 20, 2024

Il momento decisivo della gara, in cui Wehrlein difende la leadership dall'attacco di Evans

AFFANNO CASSIDY Il vero sconfitto di giornata è però Nick Cassidy, che ha compromesso la sua giornata con una pessima qualifica (è scattato 17°) e non è andato oltre il settimo posto finale, seppur aiutato anche dalla penalizzazione di Jake Dennis e di Sacha Fenestraz. Il neozelandese della Jaguar, protagonista di una gara in rimonta ma vittima anche di un paio di contatti che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio, spreca così il tesoretto di 12 punti di vantaggio su Wehrlein ed Evans, scalando addirittura dal primo al terzo posto della classifica piloti: al comando c’è infatti adesso il vincitore Wehrlein con 180, seguito da Evans a quota 177 e appunto da Cassidy a 173.

More drama for Cassidy! 😳



The Championship leader cops a hit from Vandoorne, sliding into the wall!@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/P5CCoev9z2 — Formula E (@FIAFormulaE) July 20, 2024

Contatto tra Vergne e Cassidy nelle retrovie

GAME OVER Fuori dai giochi per la vittoria del titolo invece gli altri quattro che teoricamente potevano ambire alla vittoria finale: Antonio Felix Da Costa si è ritirato dopo un contatto con Oliver Rowland (15° al traguardo), mentre Jean-Eric Vergne non è andato oltre il 17° posto anche a causa di un incidente che lo ha visto coinvolgere anche la Maserati di Daruvala. Infine il già citato Dennis, che da campione in carica cede matematicamente lo scettro: al traguardo al quinto posto, l’inglese è stato retrocesso 16° per aver causato ben tre incidenti nel corso della gara, accumulando un totale di 20 secondi di penalità. Domani, domenica 21 luglio, sempre alle 18.00 italiane, il gran finale che assegnerà il titolo della decima stagione della serie elettrica.

TWO CHAMPIONSHIP CONTENDERS IN THE WALL 🫨



Rowland puts da Costa in the wall at the final corner, ending the @PorscheFormulaE driver's title hopes for Season 10.@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/Y9Pr4soEok — Formula E (@FIAFormulaE) July 20, 2024

L'incidente tra Da Costa e Rowland che mette fuori dai giochi due pretendenti al titolo

Formula E Eprix Londra-1 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E 55:15.663 39 25 2 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +0.617 39 22 3 Sebastien BUEMI Envision Racing +1.457 39 15 4 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +2.290 39 12 5 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +13.897 39 10 6 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM +14.227 39 8 7 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +14.725 39 6 8 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team +15.209 39 4 9 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE +15.794 39 2 10 Norman NATO Andretti Formula E +16.515 39 1 11 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM +16.977 39 12 Sergio SETTE CÂMARA ERT Formula E Team +17.419 39 13 Dan TICKTUM ERT Formula E Team +18.249 39 14 Sacha FENESTRAZ* Nissan Formula E Team +18.712 39 15 Oliver ROWLAND** Nissan Formula E Team +21.036 39 16 Jake DENNIS*** Andretti Formula E +33.186 39 17 Jean-Eric VERGNE**** DS PENSKE +45.199 39 18 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing +1 giro 38 19 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing Ritirato 33 20 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team Ritirato 10 21 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E Ritirato 6 22 Robin FRIJNS Envision Racing Ritirato 0

Mitch Evans, +3 punti per la pole position e +1 punto per il giro più veloce.

*Sacha Fenestraz, +5 secondi di penalità per aver causato l'incidente con Norman Nato.

**Oliver Rowland, +5 secondi di penalità per aver causato l'incidente con Antonio Felix Da Costa.

***Jake Dennis, +20 secondi di penalità per aver causato gli incidenti con Robin Frijns, Jean-Eric Vergne e Nick Cassidy.

****Jean-Eric Vergne, +5 secondi di penalità per aver causato l'incidente con Jehan Daruvala.

Pubblicato da Salvo Sardina, 20/07/2024