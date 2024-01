Eprix Ad Diriyah-1 2024: Jake Dennis domina, sul podio Vergne e Cassidy

Il campione del mondo in carica torna a imprimere la propria legge: niente da fare per tutti i rivali, che pagano distacchi pesantissimi al traguardo. Bene Cassidy 3° in rimonta dopo Vergne, Evans sprecone

Qualora qualcuno se lo fosse chiesto dopo l’avvio di stagione deludente di Città del Messico, Jake Dennis è ancora l’uomo da battere nel Mondiale Formula E. Scattato dalla terza casella in griglia, il campione in carica della serie elettrica ha infatti dominato in lungo e in largo il primo dei due Eprix di Ad Diriyah, il borgo perla Unesco alle porte della capitale saudita Riyadh. Il vantaggio sul resto del gruppo parla chiaro: oltre 13 secondi di gap sulla DS di Jean-Eric Vergne, che aveva conquistato la pole position ma che non è stato in grado di reggere il ritmo impressionante del pilota di casa Andretti-Porsche.

Eprix Ad Diriyah 2024: Nick Cassidy (Jaguar) | Foto: Formula E

EVANS SPRECA A chiudere sul terzo gradino del podio c’è, così come in Messico, la Jaguar di Nick Cassidy. Il neozelandese è stato protagonista di una gara gagliarda in rimonta dalla settima posizione di partenza, sfruttando a proprio vantaggio la scelta di ritardare quanto più possibile l’attivazione dell’Attack Mode per guadagnare posizioni sui rivali che intanto imboccavano la corsia “sfavorevole” per avere i minuti di potenza extra. Cassidy è riuscito così a risalire fino al quarto posto, beneficiando dell’errore del compagno di squadra Mitch Evans all’ultima curva: dopo qualche giro di pressing su Vergne, il pilota Jaguar ha infatti azzardato l’attacco al secondo posto nei metri finali, arrivando lungo in frenata e quindi tagliando il traguardo solo quinto (video sotto). Un bel regalo per il già citato Cassidy e per la McLaren-Nissan di Sam Bird.

MALE WEHRLEIN Sesto posto per l’altra Andretti di Norman Nato, seguito dalla Maserati di Maxi Gunther. Se il team Andretti-Porsche fa festa, non esulta invece la Porsche ufficiale: il vincitore del primo appuntamento stagionale in Messico, Pascal Wehrlein ha infatti chiuso la gara – condizionata dalle grandi difficoltà nell’effettuare i sorpassi – in ottava posizione, mentre il compagno Antonio Felix Da Costa non è andato oltre la 16esima piazza. Raccolgono punti anche Sergio Sette Camara, con la ERT, e Robin Frijns su Envision-Jaguar. Sabato alle 18.00 la seconda manche in Arabia Saudita, in diretta su Sportmediaset.it, su Canale 20 e, in abbonamento su Discovery+ ed Eurosport.

Formula E Eprix Ad Diriyah-1 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Jake DENNIS Andretti Formula E 45:56.452 37 26 2 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +13.289 37 21 3 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +13.824 37 15 4 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team +14.620 37 12 5 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +15.174 37 10 6 Norman NATO Andretti Formula E +15.661 37 8 7 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing +16.267 37 6 8 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +16.387 37 4 9 Sergio SETTE CÂMARA ERT Formula E Team +26.606 37 2 10 Robin FRIJNS Envision Racing +26.968 37 1 11 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team +27.021 37 12 Sebastien BUEMI Envision Racing +27.472 37 13 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +27.973 37 14 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE +28.366 37 15 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +29.397 37 16 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +29.885 37 17 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +30.419 37 18 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM +30.884 37 19 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM +31.188 37 20 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing +31.541 37 21 Dan TICKTUM ERT Formula E Team +1:04.712 37 22 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team Ritiro 12

Jake Dennis, +1 punto per il giro più veloce della gara.

Jean-Eric Vergne, +3 punti per la pole position.

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/01/2024