Anteprima Formula E Eprix Shanghai 2024: orari tv, meteo, circuito

Tutte le info utili per seguire live l'ottavo weekend del mondiale elettrico 2024: il dettaglio degli orari tv, il meteo, il circuito e la storia dell'appuntamento in Cina

Dopo cinque anni d'assenza, la Formula E torna in Cina, ma su un circuito totalmente nuovo per la serie elettrica. A ospitare la sfida al titolo detenuto da Jake Dennis è infatti per la prima volta nella storia la pista di Shanghai, che dal 2006 ospita la Formula 1 e che proprio quest'anno è già stata teatro della prima Sprint Race della massima serie automobilistica. La Formula E condivide però solo in parte il layout con la sorella maggiore, visto che il disegno del circuito è stato accorciato per sposarsi al meglio con le caratteristiche e le esigenze delle monoposto full electric. Chi la spunterà?

FORMULA E EPRIX SHANGHAI 2024, TUTTE LE INFO UTILI

Come detto, la pista di Shanghai è al debutto nel calendario del Mondiale di Formula E. Una scelta che rispecchia il trend della categoria di andare sempre di più su circuiti permanenti per regalare sfide emozionanti ed evidenziare anche il tema tattico relativo alla gestione dell'energia residua. Così come già visto a Misano e in parte anche a Berlino, con i suoi curvoni veloci e le relativamente poche frenate secche in cui ricaricare la batteria, il tracciato di Shanghai - che in versione ridotta consta di 12 curve e 3.051 metri - preannuncia un'altra gara di gruppone in stampo ciclistico: sarà dunque fondamentale risparmiare la batteria nelle fasi iniziali prima di tentare la fuga nei chilometri finali.

Eprix Shanghai 2024: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Se il circuito di Shanghai è all'esordio assoluto nel calendario iridato della Formula E, è anche vero che la Cina ha una lunga tradizione nella serie elettrica. È proprio a Pechino, ad esempio, che dieci anni fa si è disputata la prima gara della storia del campionato. Dopo le edizioni 2014 e 2015 nella capitale del Paese, la Formula E si è poi spostata a Hong Kong, in cui si è corso nelle successive tre stagioni (2016-17, 2017-18 e 2018-19), ma va sottolineato che nel 2019 le monoposto hanno gareggiato anche sul circuito di Sanya (l'edizione 2020 è stata poi cancellata per via della pandemia da Covid-19). Parlando di statistiche, l'unico pilota a vincere in due occasioni in terra cinese è stato Sebastien Buemi, trionfatore a Pechino 2015 e Hong Kong 2016. Una vittoria a testa, invece, per Lucas Di Grassi (Pechino 2014), Sam Bird (gara-1 Hong Kong 2017) Felix Rosenqvist (gara-2 Hong Kong 2017), Edoardo Mortara (Hong Kong 2019) e Jean-Eric Vergne (Sanya 2019). Tra le squadre è la Renault e.Dams la più vincente, grazie ai due successi centrati da Buemi.

EPRIX SHANGHAI 2024, ORARI TV E WEB

Si conferma il classico schema utilizzato dalla Formula E nei weekend con un doppio appuntamento, con partenza già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari, non troppo sfavorevoli quantomeno per quanto riguarda il fuso orario delle gare, delle dirette del fine settimana di Shanghai:

Prove Libere 1 – Venerdì 24 maggio ore 11.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 25 maggio ore 02.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 25 maggio ore 04.20: Sportmediaset.it.

Gara 1 – Sabato 25 maggio ore 09.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 2.

Prove Libere 3 – Domenica 26 maggio ore 02.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 26 maggio ore 04.20: Sportmediaset.it.

Gara 2 – Domenica 26 maggio ore 09.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 2.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

La partenza dell'ePrix di Sanya 2019

Temperature piuttosto calde e giornate soleggiate disturbate solo da qualche nuvola passeggera attendono i protagonisti della Formula E nel fine settimana di Shanghai. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Weather.com:

Venerdì 24 maggio – Sereno o poco nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 20-29°C.

Sabato 25 maggio – Sereno o poco nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 22-28°C.

Domenica 26 maggio – Sereno o poco nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 23-33°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2024 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 10 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 22/05/2024